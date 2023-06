Prý se má počkat do léta, situace se prý může zlepšit. S tím lze do jisté míry i souhlasit, ale připomeňme prvnímu z ministrů, že se může situace i zhoršit. Tedy, pokud bude koncem léta kabinet nucen škrtat, může to dělat i mocněji a pod větším tlakem, než si dnes plánuje ministr financí, proslulý svou, v ODS vzácnou, počtářskou nemohoucností.