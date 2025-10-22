Vláda nemá program jako prioritu, máme se bát? Ne, bude to zase jen údržbářský kabinet

Za prvé tu máme zkušenost s roky, kdy ANO ve vládě bylo, či ji rovnou kompletně reprezentovalo (s AB v čele). Žádné převratné změny se neděly, nezaznamenali jsme ani pokus o změnu tuzemského ústavního pořádku.
Když například předseda Babiš navrhoval změnu jednacího řádu sněmovny podle německého vzoru, dostalo se mu extrémně odmítavé reakce. Jedinou „revolucí“ bylo zavedení EET a to ještě tehdy opozice déle než rok obstruovala, později, když byla u moci, ji zrušila a nyní po volbách se patrně systém vrátí, doufejme, že v modernější podobě. Že by tohle byl ten nedemokratický převrat?
Na některé resorty, například na zdravotnictví a školství, by se měla vrátit racionální politika. Pravděpodobný ministr zdravotnictví Adam Vojtěch mluví o vymetení lékařů, kteří jsou ve střetu zájmů, ze správní rady VZP či o zvýšení pojistného za státní pojištěnce. Obojí nezní převratně.
Možný ministr školství Robert Plaga zase má být zárukou kontinuity, nechce rušit inkluzi, jen by ji chtěl upravit. Od obou pánů, kteří by pravděpodobně ministry být měli, čekejme parametrické úpravy, nikoli reformy.
Například ve školství je do budoucna žádoucí redukovat malotřídky, jejich výsledky nejsou valné, ale zároveň je potřeba tento krok široce konzultovat se samosprávou, která si koncept musí vzít za svůj. Pokus, který učinila Fialova vláda, tedy zadusit malotřídky pomocí podfinancování nepedagogického personálu, vzbudil hlavně odpor.
Reforma tedy požaduje hodně politických sil a navíc i podporu premiéra. A jelikož reformy bývají nepopulární, nic takového nečekejme. Proč by Andrej Babiš politicky krvácel za zrušení malotřídek případně nevýkonných „venkovských“ nemocnic? Vždyť by si naštval svůj elektorát na venkově.
Reformy se musí připravovat
Podobně lze postupovat resort po resortu, je například velice pravděpodobné, že budoucí Babišův kabinet nezruší ani muniční iniciativu, na kterou si strany vznikající koalice brousily nože před volbami. Ruku v ruce s faktem, že se nedostaví žádná programová revoluce, nedostaví se ani personální armagedon na úřadech a na ministerstvech, alespoň ve srovnání s kabinetem Petra Fialy. Ten si v účelovostech a personálních naschválech liboval. Proti tomuto naladění stojí Babišův technokratismus a snaha po funkčním řešení a nikoli ideologické exhibici.
K lítosti mnoha technokratů a meritokratů se žádná revoluce v příštích čtyřech letech neodehraje, společnost bude dál otálet s nezbytnými změnami, protože neexistuje společenský konsenzus, jak změny provádět, a nikdo, opravdu nikdo z politiků se nesnaží jej vybudovat.
Chceme-li však uskutečnit nějaké reformy, musí je, přinejmenším část elit dlouhodobě připravovat a též je umět „prodat“ voličům. Minulé tři vlády v tomto dělaly žalostně málo, ale nemůžeme čekat věčně, neboť pokud se situace vyhrotí, budeme činit pouze vynucené kroky a ty nebývají zrovna optimální.