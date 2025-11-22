Nejsou lidi. Ubývají. A budoucí vláda s tím má už teď problém

Strany budoucí koalice strávily předvolební kampaň tím, že se vymezovaly proti migraci – nejen proti té nelegální, ale i proti běžné pracovní. Výsledkem je atmosféra, ve které se jako problém prezentují i ti cizinci, kteří české ekonomice reálně pomáhají přežít. Někteří politici dokonce vykreslují Ukrajince jako hrozbu. Dá se téměř s jistotou čekat, že vláda zpřísní podmínky jejich dlouhodobého pobytu. I když už dnes jsou velmi přísné.
Není divu: poptávka voličů je jasná. Lidé mají pocit, že „je tu příliš cizinců“. Podle průzkumu STEM si to myslí 69 procent Čechů. Téměř polovina věří, že cizinci berou místním práci a právě tito lidé zřejmě tvoří základ voličů koalice, která se nyní ujímá vlády.
Realita je ovšem úplně jinde. Na konci loňského roku v Česku pracovalo téměř milion cizinců – asi 18 procent celé pracovní síly. Bez nich by se domácí ekonomika okamžitě zadřela. Čeští pracovníci na mnohé z těchto pozic prostě nejsou – a nebudou. Každý rok odchází na penzi 120 tisíc lidí, ale nových přichází jen 90 tisíc. Propad se bude dál prohlubovat, a pokud vláda nezmění politiku odchodů do důchodu, situace se v příštích dekádách stane katastrofickou.
Jedna ruka neví, co dělá druhá
Přesto se politická reprezentace tváří, že řešení je „méně cizinců“. To by bylo komické, kdyby to nebylo tragické. Firmy přitom roky volají o pomoc – už léta Svaz průmyslu a dopravy i jednotlivé firmy volají naopak po usnadnění přílivu cizinců. Kontrolovaném, nicméně přílivu.
Navíc data mluví jasně: cizinci české pracovníky nevytlačují. Pracují hlavně tam, kde Češi pracovat nechtějí – ve stavebnictví, výrobě a v posledních letech i v gastronomii. Často za nižší mzdy a ve složitějších podmínkách.
Přesto se kolem nich vytváří obraz problému, místo aby byli vnímáni jako jeden z mála nástrojů, jak zabránit problémům na trhu práce. Spoléhat na roboty, které nahradí „chybějící“ Čechy a Moravany, je iluze. Automatizace je krásná věc, ale naráží na limity – technické, ekonomické i časové. Náhrada statisíců lidí stroji by vyžadovala astronomické investice, které by srazily spotřebu a zpomalily ekonomiku. A to je přesně to, co vláda nechce.
Nový kabinet se tak ocitá v kleštích. Jednou rukou sliboval omezit cizince, druhou rukou chce rozjet ekonomiku. Uvidíme, zda se nakonec nová vláda nerozhodne raději ignorovat předvolební emoce a přizpůsobit se ekonomické realitě.