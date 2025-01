Politický boj jako fraška v režii koalice Spolu aneb Pro moralisty pravidla neplatí

Za prvé je vidět, jak si koalice Spolu představuje politiku - jako nějakou hru, ve které vždy musí vyhrát. Chce po opozici nemalý ústupek a nenabízí jí za to vůbec nic. Vy necháte důchodovou reformu na pokoji a my ji svým voličům budeme prodávat jako největší úspěch našeho volebního období. Na oplátku vás nadále budeme líčit jako nepřátele demokracie, populisty a nevolitelné kreatury. No to je přeci báječná nabídka.

Vyřazení rozhodčího ze hry

Někdo si třeba řekne, že Spolu má objektivně pravdu. Nemá, za prvé to, co nazývá důchodovou reformou, bylo možné, i s ohledem na rozpočtovou udržitelnost, definovat mnoha jinými způsoby, a za druhé řeči o jistotách jsou hloupou lží.

Při druhém čtení představitelé koalice Spolu, poslanci Benda a Jakob, načetli na poslední chvíli pozměňovací návrh, který vyřadil více než 100 tisíc pracovníků v náročných profesích ze státem garantovaného seznamu, který jim umožňuje předčasný důchod bez penalizace.

Ministr financí slíbil, že vyškrtnutým profesím bude stát jejich předčasný odchod kompenzovat jinak. Pan Stanjura sliboval, že to bude do konce roku. Nestalo se a mluvčí ministerstva na dotazy říká, že prý zákon bude připraven „v tomto volebním období“. O jakých jistotách Spolu mluví?

Je zřejmé, že Spolu se bojí, že opozice u Ústavního soudu uspěje, počínání jejich poslanců totiž vykazuje mnohé shodné znaky s přílepkem, který předkládal pirát Michálek a který mu Ústavní soud hodil na hlavu.

Jeden si říká, že Spolu má asi nějakou novou progresivní koncepci demokracie, nejprve měsíce vyjednává na tripartitě kompromis, který pak na poslední chvíli hodí do koše a vytasí se se zbrusu novým řešením, které nekonzultovalo nejen se zaměstnanci a zaměstnavateli, ale ani s koaličními partnery. Přičemž předkladatelé pozměňovacího návrhu jej zdůvodňují přímočaře, chtěli všechny překvapit, zaskočit a nedat jim čas na reakci. Tomu se říká ve Spolu férové jednání.

Spolu fakticky žádá, aby nebyl zákon zkoumán z hlediska ústavnosti. Vlastně vyhlašuje, že je úplně jedno, jakým způsobem vznikají zákony, hlavně že se jejich politické uskupení má čím chlubit. Jinak řečeno, vládní většině je dovoleno používat proti opozici všech prostředků a opozice je vyzývána, aby se vzdala práva na obranu.

Přičemž na návrhy ani námitky opozice koalice nereflektuje. Když to Spolu potřebuje, vyřadíme i „rozhodčího“, tedy Ústavní soud, aby mohli dámy a pánové dělat kampaň a tvářit se jako nejušlechtilejší a nejspravedlivější bytosti a své protivníky líčit jako protidemokratické podlidi.

A propos, podle Jana Skopečka z ODS je koalice Spolu ochotna i nadále nést za reformu plnou odpovědnost. Gratulujeme, a kdo by asi tak měl za zákon, který koalice prosadila, nést odpovědnost, svatý Utřinos? Je zajímavé, že se panu Skopečkovi a jeho kolegům moc nechce nést odpovědnost za to, jakým způsobem byl zákon v parlamentu prosazen.

Pokoutně upečená řešení

Politicky viděno, kde jsou ty promyšlené, dokonale komunikované reformní kroky, které nám Petr Fiala sliboval před volbami 2021 a krátce po nich? Nahradila je řešení pokoutně upečená na poslední chvíli a prosazená bez širší konzultace.

Vláda se s blížícím se koncem volebního období dostává v případě mnoha zákonů do časové tísně a tedy standardní procedury, které jsou nedílným atributem právního státu, budou muset stranou. Jeden by škodolibě poznamenal, že takhle to dopadá, když se moralisté rozhodnou vládnout, a protože jsou morálně na výši, žádají pro sebe zrušení pravidel.