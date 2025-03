Fialova vláda: zadlužování země a boj proti Putinovi. A proč obliba Nerudové opět stoupla

● Europoslankyně za STAN Danuše Nerudová je nejen mladá a pohledná, jak o sobě řekla v prezidentské kampani, ale také moudrá a čím dál víc populární. Její obliba na sociálních sítích opět stoupla poté, co v diskusním pořadu ČT pronesla, že „tuto zemi osvobodili Američané“. Následně se strhla vlna kritiky, do které Nerudová ještě začala „zabrušovat“ dalšími a dalšími vysvětlujícími příspěvky.

„Problém není ‚i‘, které jsem řekla, ale naopak to, co se pan Foldyna pokoušel popřít a zamlčet: účast Rusů na atentátu ve Vrběticích. To je skandální, to řešte,“ napsala také svým „hejtrům“. V dalším příspěvku zmínila, že se kvůli některým zprávám v podobě výhrůžek obrátila na policii.

Naštěstí má však Nerudová manžela, který se jí neváhá zastat. „Vždycky, když se dočítám o tom, že naše rodina je blbá, neschopná, neuživila by se normální prací, kolik jsme si nakradli a že mám jít se svými syny na frontu, připomenu si, že Danuše Nerudová dělá svou práci velmi dobře,“ napsal na síť X Robert Neruda.

Krátce poté se pod jeho příspěvkem objevila i reakce Nerudové. Vyťukala červené srdíčko a strohou poznámku: „Přesně tak.“

● Vzpomínáte si ještě, kterak se tehdy ještě pětikoaliční vláda Petra Fialy při nástupu holedbala, že bude snižovat deficit státního rozpočtu? Padala slova o vládě rozpočtové odpovědnosti a ozdravování veřejných financí. Jenže se to nedaří. Pomiňme „prkotiny“ typu, že Fialův kabinet musel v uplynulé době navýšit již schválený schodek rozpočtu o 30 miliard nebo že do deficitu některé věci nezapočítal, respektive miliardy korun „odklonil“ třeba do mimorozpočtového Státního fondu dopravní infrastruktury.

Teď však Fialova vláda hodlá zadlužovat zemi zcela transparentně. Jedná se o ony dvě desetiny procenta hrubého domácího produktu, o které chce každý rok zvyšovat výdaje na armádu tak, abychom na zbrojení v roce 2030 dávali tři procenta HDP.

V příštích letech by tak armáda měla každý rok dostat přidáno zhruba 20 miliard korun, které ale stát nemá. A jelikož by se kvůli takovým výdajům vláda dostala do rozporu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti, vymyslel to ministr financí opět tak nějak „stanjurovsky“. Zbyněk Stanjura Sněmovně navrhuje, že se ony armádní výdaje nad dvě procenta HDP do schodku státního rozpočtu zkrátka počítat nebudou. Jinými slovy si je bude vláda moci půjčit a přitom se tvářit, že to na podobu rozpočtu nemá vliv.

Přes řeči o odpovědném hospodaření ovšem i pro tento kotrmelec nalezla vládní koalice vysvětlení s tím, že se tak děje v zájmu rozumu a dobra. Snad nejtrefněji to shrnul předseda poslanců TOP 09 Jan Jakob. V CNN Prima News pronesl, že posílení bezpečnosti Česka díky zadlužení může dokonce prostřednictvím navýšení výdajů na zbrojní výrobu pro český průmysl pomoci strukturálním ekonomickým reformám.

A kdyby tato značně kostrbatá ekonomická teze nevyšla? Tak se nedá nic dělat. „Je lepší se trochu zadlužit než Putinovi odevzdat zemi s vyrovnaným rozpočtem,“ vysvětlil Jakob ještě předtím, než premiér Fiala na bezpečnostní konferenci varoval, že do možné ruské agrese vůči zemím, jež dříve spadaly do sovětské sféry vlivu, zbývá „čtyři až šest let“.

Řečeno s Danuší Nerudovou: „Přesně tak.“

● Mimochodem, Petr Fiala si se svým úhlavním sokem Andrejem Babišem našli novou kratochvíli. Dokola si vzájemně vyměňují dopisy o tom, kdo to s bezpečností země myslí lépe. Dnes to asi sice téměř nikdo z voličů nečte, ale jednou ta korespondence možná skončí v Památníku národního písemnictví. Přesně tak!