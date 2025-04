Zvýšením poplatků za veřejnoprávní média vládní koalice porušila další slib v řadě

Což implikuje, že kdo nesouhlasí, tak ty správné hodnoty svobody a demokracie, jejichž standardu Česká televize a Český rozhlas třímají a brání, nemá.

Na druhé straně srdnatě bojovala za senátorský klub ANO Jana Mračková Vildumetzová s podporou vládních senátorů Jiřího Čunka, Zdeňka Hraby a senátorky Vladimíry Ludkové. Nic to nebylo platné. Pokud své dobrozdání dá Petr Pavel obývající aktuálně Pražský hrad, přičemž není důvodné očekávat jeho odpor k vládě, s níž je spojen pupeční šňůrou svého zvolení do funkce prezidenta, dojde k následujícímu.

S navrženou platností od května za rok zaplatí 2460 korun i ti, kteří si dovolili mít zařízení schopné přijímat internet – chytrý mobil, počítač, tablet. Bez ohledu na to, k čemu svůj majetek používají. Prohnou se majitelé firem, kteří si dovolí zaměstnávat lidi v počtu vyšším než 24 duší, protože zaměstnavatele čekají násobky poplatků – v nejvyšší podobě 246 tisíc korun ročně. Bez ohledu na to, jestli v daném provozu (například automobilce) pracovníci fyzicky mohou poslouchat Český rozhlas nebo sledovat Českou televizi.

Peníze objektivitu nezaručují

Jakkoliv proti samotné existenci České televize a Českého rozhlasu není třeba cokoliv namítat, chybělo několik podstatných bodů k vysvětlení. Vládní koalice nejdříve nasypala penízky (čirou náhodou před volbami), a až v Senátu si vzpomněla, že by bylo záhodno, aby hospodaření kontroloval Nejvyšší kontrolní úřad. K tomu je potřeba změna Ústavy, a proto senátoři připravili návrh, který pošlou poslaneckým kolegům. Jelikož však Poslanecká sněmovna končí řádnou činnost v červnu, není jisté, že se podaří potřebnou kontrolu schválit.

Naprosto se nedostalo odůvodnění, proč by měli lidé platit za něco, co nespotřebovávají, nebo proč mají platit ti, kteří si už platí televizní programy u komerčních poskytovatelů (typicky balíčky televizí operátorů) nebo streamovací služby. Popřípadě mají počítač a tablet jen na práci, zábavu nebo hraní plus telefon třeba jen k psaní a volání a veřejnoprávní televizi a rádio neužívají.

V zákoně není prostředek vymahatelnosti, takže pokud někdo napíše čestné prohlášení, že televizi, internet, chytrý mobil, počítač ani tablet nemá, nikdo mu nedokáže opak. Co to udělá s duší a respektem k politice těch, kteří čestně odpřisáhnou nepravdu? Vůbec se nezvážila možnost, že na počátku druhé čtvrtiny 21. století je mediální trh úplně jinde, nebo proč mají vysílat veřejnoprávní média pořady zábavné, které mohou dělat televize komerční.

Vše bylo smeteno slovy o hodnotových otázkách, potřebě boje s dezinformacemi a zaručením nezávislosti a objektivnosti České televize a Českého rozhlasu. Vzhledem k faktu, že kupříkladu formát debaty před evropskými volbami strhaly obě mediální rady kvůli očividnému cinknutí ve prospěch vládní koalice, je na místě tvrzení, že dostatek peněz nezaručuje objektivitu a vyváženost.

Ta je odlišná od nezávislosti. A tvrdí předkladatelé, kteří nechtějí převedení obou institucí pod státní rozpočet, že ve většině zemí Evropské unie je vše v nepořádku, protože tam jsou veřejnoprávní média pod státním rozpočtem, jak u nás požadují ANO, SPD, Stačilo! a zbytek opozice?

Otázka hodnotové politiky

Na celé kauze je právě otázka hodnotová velmi zajímavá. Jakou morální a etickou hodnotu má hodnota peněz, které na sílu z kapes všech občanů nasypala vládní koalice dvěma institucím, ať už je dotyční sledují, či nesledují? Jak se asi budou cítit i podporovatelé vlády, až jim přijde výzva k placení, že mají mobil a počítač? A co zaměstnavatelé, kdysi tak houfně volící starou ODS, kteří najednou zjistí, že musejí platit za lidi, kteří jsou v práci, aby pracovali, a nikoli koukali na televizi nebo poslouchali rádio?

Vládní koalice zatím prokázala, že její hodnoty v době vládnutí korespondují s porušováním slibů, které dala před volbami i po volbách. Schválení zvýšení poplatků je další v řadě. „Shodli jsme se ve vládní koalici, že se hospodaření České televize nebude řešit zvyšováním koncesionářských poplatků. Myslím, že je to správný krok,“ dušoval se ministr Baxa ještě v roce 2022, tedy v prvním roce vlády.

Vzpomeňme porušení slibu předvolebního i povolebního nezvyšovat daně přímé i nepřímé (včetně daně z nemovitosti), nesahat na výši penzí a věk odchodu do důchodu, uzdravit veřejné finance, postavit silnice, byty, dost škol a školek, vylepšit zdravotnictví, a především jeho dostupnost. Vše porušeno a výsledky takové, že netrápí voliče opozice, neboť ti od vlády nic moc nečekali, ale zejména ty, kteří současnou vládu zvolili.

Je-li hodnotová politika měřena hodnotou držení slova a svých slibů, případně přiznáním porušení slibů, jakou hodnotu bude případně mít hlas znovu vhozený do urny těm, kteří už jednou zklamali? A co říká o hodnotách fakt, že coby trojka na kandidátce Spolu za ODS bude ministr zahraničí Jan Lipavský, jenž hodnotově zradil piráty, kteří ho dostali po nezvolení do Poslanecké sněmovny v roce 2021 do vrcholné funkce, ve které se mu očividně líbí?

Má vyšší hodnotu volit proti někomu (ANO, Stačilo!, SPD, Motoristé, Přísaha, SOCDEM), jak volá koalice programově nesourodých stran ODS, KDU-ČSL, TOP 09, než volit pro něco, třeba volební program, který má šanci být dodržen jako slib tesaný do kamene? Toť otázka k volebním urnám poté, co zvýšením poplatků vládní koalice porušila další slib v řadě.