Ministerstvo sportu? Co také přesného strojírenství, měli jsme i 38 ministrů

Petr Bartoň
Komentář   15:00
Odcházející pětikoalice vládla zemi skrze 17 ministrů. V přicházející šestikoalici je stran více, tak možná bude potřeba nových ministerstev na rozdání. A jak se najednou hodí, že vítězná strana už loni vykopla celou volební kampaň s plánem vytvořit nové ministerstvo sportu! I když sport už dávno svoje ministerstvo má, a i když bychom se stali teprve třetí zemí planety se samostatným ministerstvem sportu. Po Rusku a Bělorusku.
Fotogalerie2

Boris Štastný by se mohl stát ministrem sportu. | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Podle některých představitelů by mohl po nějakém čase počet ministrů naopak klesnout, až by se některá ministerstva sloučila. To by bylo fajn. Podle jiných ale zase nemohl. Uvidíme. A tak alespoň využijme jednotýdenní dovolené od příprav vlády a podívejme se – pro inspiraci – jaká další divná ministerstva může vláda této země mít.

Vláda o 38 ministrech

Druhá vláda Viliama Širokého vládla v Československu v letech 1954-1960. Byla to také druhá vláda daného předsedy a také se moci ujala v polovině prosince. A také v ní bylo několik ministrů z menších stran. Ale na rozdíl od dneška měla ta vláda – podržte se – 38 ministrů.

Nejdřív si vezměme ministry bez portfeje. To je takový evergreen, jak levně zřídit nějaké ministerské křeslo na rozdání, aniž by za to daňový poplatník musel platit také nějaké vlastní ministerstvo s vlastním aparátem. Ostatně i odcházející vláda má dva ministry bez vlastního ministerstva.

Kumštýř ministrem je ohrožením demokracie. Někomu tady kape na karbid

Tehdy byli bez portfeje dva ministři. K tomu ale přičtěme celkem šest náměstků předsedy vlády, kteří byli také ministry, byť taky bez konkrétní portfeje! Takže to už jsme s předsedou na devíti ministrech, aniž by jediný měl nějaký konkrétní obor.

Měl by se počet ministerstev navýšit?

celkem hlasů: 61

Nejvíc ministerstev bylo samozřejmě hospodářských. Vedle „ministra financí“ tu byli separátně i „ministr místního hospodářství“, „ministr výkupu“, „ministr pracovních sil“, „ministr vnitřního obchodu“, a „ministr státní kontroly“. Všimněme si, že ta všechna ministerstva jsou opět jen obecná, stále jsme ještě ani nezačali s konkrétními sektory toho hospodářství.

Spousta dnes existujících ministerstev byla tehdy rozdělena na menší ministerstva. Vedle tradičního „ministra zahraničí“ tu byl i „ministr zahraničního obchodu“. Stavebnictví bylo rozděleno mezi „ministra stavebnictví“ a „ministra státního výboru pro výstavbu“. Asi jeden aby plánoval, a druhý aby mu zajišťoval dodávky malty.

Ministerstvo zemědělství (mimochodem dnes největší ministerstvo v zemi) bylo rozděleno rovnou na pět ministerstev: Byl tu „ministr zemědělství“ jako takový, ale pak i „ministr lesů a dřevařského průmyslu“, „ministr potravinářského průmyslu“, „ministr státních statků“ a „ministr zemědělských strojů“.

A jako by to nestačilo, v posledních dvou letech vlády k nim potom ještě přibyl kouzelně nazvaný „ministr pro zvelebení zemědělského, lesního a vodního hospodářství“. Těch ostatních pět ministrů to předtím asi zvelebovalo nedostatečně.

Nejrozkošnější situace ale panovala mezi různými ministerstvy průmyslu. Byl tu „ministr chemického průmyslu“, „ministr energetiky“, „ministr lehkého průmyslu“ i „ministr hutního průmyslu“.

Strana a vláda myslela na všechno

A nyní se jistě nedočkavě ptáte, „kam ale patří třeba strojírenství, to přeci není ani lehký průmysl ani hutě?“. Ale nebuďte netrpěliví. Strojírenství samo o sobě mělo svoje samostatná různá ministerstva, ty jsme ještě ani nezačali vyjmenovávat.

Ministerstvo vedla i družinářka z Vizovic. Protestovat proti Motoristům je krátkozraké, byť sexy

Takže: bylo tu „ministerstvo strojírenství“, a separátní „ministerstvo přesného strojírenství“. Z čehož logicky plyne, že to první ministerstvo muselo být „ministerstvem nepřesného strojírenství“. Vidíte, jak pečliví a důslední komunisti byli. A hlavně realističtí. Znali sami sebe, jak nepřesné státní strojírenství dokázalo být, a muselo mít vlastní ministerstvo.

Ale pozor, co když – v duchu Marxova dialektického materialismu – něco nebylo ani přesné, ani nepřesné? I na to „strana a vláda“ myslela. Pak tu totiž bylo pro jistotu ještě třetí „ministerstvo všeobecného strojírenství“. Takže každý strojař věděl přesně, na jaké ministerstvo patří. Podle toho, jestli vyráběl s šuplerou, od oka, nebo jen tak slepě bez oka.

Nemůže totiž být nic horšího než nevědět, kdo bude vaším ministrem. Tak snad se brzy dočkáme i my. Tehdy měli maximálně ministerstev, dnes kéž máme minimálně maxisterstev.

Petr Bartoň je ekonom s ranním podcastem SníDaně

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.