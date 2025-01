„Soudruhu vojíne, co budete dělat v té Jugoslávii?“ Už zase!

Bývalí vojáci si ještě pamatují, jak museli před listopadem 1989 oznamovat své soukromé cesty do ciziny. Vojáci z povolání v zásadě potřebovali souhlas nadřízeného i k cestám v rámci států Varšavské smlouvy. Muži po absolvování základní vojenské služby byli v dřívějších dobách povinni při cestě do ciziny nahlásit cestu okresní vojenské správě a odevzdat vojenskou knížku, což se vyžadovalo při cestách do kapitalistické, tedy nepřátelské ciziny.

Potvrzení o odevzdání vojenské knížky se kontrolovalo na hranicích a bez toho potvrzení nemohl muž, byť dávno civilista, ale voják v záloze, vůbec vycestovat. To nebylo třeba při výjezdu do spřátelených socialistických států.

Touto předlistopadovou praktikou se zřejmě inspirovalo současné vedení ministerstva obrany, které chce v novele zákona o vojácích z povolání zavést povinnost, že vojáci budou muset opět svému nadřízenému hlásit soukromé cesty do ciziny s výjimkou států Evropské unie a Severoatlantické aliance. Cesta k moři do Turecka se hlásit nemusí, lyžovačka ve švýcarských Alpách ano. Pokud voják pojede do Itálie, hlásit to nemusí, bude-li se však chtít ve Vatikánu pomodlit, aby Pánbůh špičkám ministerstva zdravý rozum navrátiti ráčil, to se již hlásit musí, protože Vatikán i San Marino nejsou v EU ani v NATO.

A vojáci budou před cestou do těchto zemí poučeni o možných rizicích spojených s takovým výjezdem. Prostě stará dobrá byrokratická buzerace a politické školení mužstva, aby se náhodou nezakecali, či dokonce dobré víno nepopili a něco ze zákulisí armády neprokecli.

Korunu všemu nasazuje, že u vybraných skupin vojáků bude tato povinnost trvat neomezeně i poté, co opustí armádu. Podle ministerstva obrany má hlásit cestu do zahraničí i devadesátiletý důchodce, pokud sloužil před čtyřiceti lety ve významné funkci v armádě.

Vidíme-li legislativní výplody současného ministerstva obrany, nezbývá než povzdechnout si nad tím, že Jaroslav Hašek již nežije. Měl by velkou inspiraci k tomu, sednout a napsat pokračování Švejka.