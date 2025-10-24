Kdy smíme odsoudit a kdy „chápat“? O dvojím metru pro Turka a Palestince

Ale pěkně popořádku. Nechápu jednu aktuální věc. Opravdu ji nechápu. To strašné pokrytectví našich samozvaných morálních elit.
Na jednu stranu se tady s vášní a teatrálním rozhořčením řeší, že politik Filip Turek (Motoristé sobě) prý někdy před patnácti lety zvedl ruku – údajně hajloval. Pakliže se tak skutečně stalo - je to samozřejmě špatně. To říkám hned na začátku, a bez sebemenší novinářské ironie. Každé gesto, které má cokoliv společného s nacistickou symbolikou, je odporné. Tečka.
Ale teď to zásadní: tíž lidé, kteří dnes afektovaně hřímají o morálce a slušnosti, současně hájí Palestince (respektive palestinské teroristy), kteří systematicky vraždí Židy - a to ne před patnácti lety, ale teď. Včera i dnes, i právě v tuto chvíli, kdy si v klidu čtete předložený komentářový článek.
Ti samí, kteří si trhají košili kvůli nějaké patnáct let staré fotce na sociálních sítích, dokážou mávnout rukou nad stovkami či spíše tisíci mrtvých izraelských civilistů, nad unesenými dětmi, mladými ženami a starci, nad terorem, který by měl v každém vyvolat hrůzu.
Nebe a dudy
Pro pět ran do všech morálních kompasů, tohle má být morální konzistence? To jsou, s prominutím, morální nebe a dudy. Ergo kladívko, je opravdu velice zvláštní sledovat, jak se v českém veřejném prostoru rozvíjí „citlivost“ podle směru politického větru.
Zvednutá ruka – symbolicky – znamená konec světa. Zvednutá zbraň či bomba proti izraelským civilistům? Tam už se přece musí „chápat kontext“. Jaký kontext omlouvá vraždu? Jaká geopolitická fráze nahradí obyčejné lidské „tohle je zlo“?
Když někdo řekne, že mu je líto civilistů na obou stranách, je okamžitě označen za necitlivého. A když se někdo postaví jasně na stranu Izraele, hned od mnohých „českých progresivních demokratů“ sborově slyší, že prý nerozumí historii a je „zmanipulovaný“.
Tady už nejde o svobodné názory – jde o pravý morální křeč s příchutí morálního kýče. Řečeno s Václavem Bělohradským. I když ten by to asi napsal zdařileji a možná i italsky.
Vadí mi perfidní ochota některých našich moderních elit ukazovat prstem tam, kde se to zrovna hodí, a mlčet, kde by to mohlo být nepohodlné.
Dvojí metr se projevuje i jinde. Kupříkladu petice a demonstrace za nejmenování určitého ministra jsou projevem svobody a přímé demokracie, ale aby si lidé mohli rozhodnout zásadní otázky v referendech, je prý v Česku chucpe.
Svědomí národa?
Naše elity, ty samé, které se rády vidí jako svědomí národa, by si měly občas připomenout, že morálka není kabát, který si oblékáme, jen když se to hodí k počasí. Buď nám vadí násilí, fanatismus a symbolika totalit – a to vždy a všude. Nebo jsme jen herečkami ve špatné inscenaci o vlastních ctnostech.
Ano, ten „motoristický kluk“ tehdy zvedl ruku. Možná v blbém věku, možná v ještě blbější partě. Ale dnes, zatímco se po sociálních sítích rozlévá virtuální hněv, létají v Izraeli (a okolí) skutečné rakety. Umírají konkrétní lidé, kteří měli děti nebo rodiče. A právě teď by se měla měřit opravdová odvaha a opravdová morálka – ne počet lajků pod tweetem.
Buďte aspoň trochu morálně konzistentní, prosím. Kdo mlčí k vraždám, ale afektovaně křičí kvůli patnáct let staré fotce, ten není morální maják. To je jen reflektor pokrytectví, který svítí na špatnou stranu.
Pan Filip Turek by zatím neměl být ministrem zahraničních věcí, není na to ještě, dle mého soudu, lidsky a politicky zralý, stejně jako na to nebyl zralý ani pan Jan Lipavský z Pirátské strany (později ze Spolu), nicméně to mi nezabrání v tom kritizovat dvojí metr, který naše elity zde uplatňují.
Padni komu padni!