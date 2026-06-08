Vládní návrh zákona o referendu: lepší, než se dalo čekat. K čemu směřuje?

Josef Mlejnek
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Vláda minulý týden schválila návrh ústavního zákona o celostátním referendu. Vzhledem k faktu, že se do vládního programového prohlášení dostal ve velké míře kvůli Tomiu Okamurovi, který navíc po jeho schválení veřejně zaplesal, dal se čekat nějaký paskvil. Zmatenina s jedinou předností: stejně nemá moc šancí na finální schválení v obou komorách parlamentu, nadto ústavní většinou.
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Přípravu zákona však mělo na starosti ministerstvo spravedlnosti vedené právníkem Jeronýmem Tejcem, a na výsledku je to znát. Jde skutečně o dobrý návrh, až tak dobrý, že směřuje k paradoxu: pokud by vstoupil v platnost, s velkou pravděpodobností by se u nás žádné celostátní referendum nekonalo respektive asi konalo, leč nikoliv o nějaké opravdu důležité věci.

Dle návrhu by celostátní všelidové hlasování mohly iniciovat Parlament, tedy Poslanecká sněmovna a Senát dohromady, nebo občan či skupina občanů podpořených dalšími 300 000 plnoletými spoluobčany podepsanými pod peticí.

Jste pro zavedení celostátního referenda?

celkem hlasů: 8

Znění otázky by musel posoudit Ústavní soud. A k platnosti hlasování by byla nutná nadpoloviční většina účastníků, jež by však zároveň musela představovat alespoň 35 % oprávněných voličů, tedy skoro tři miliony lidí. Jinak vyjádřeno, uvedená podmínka by při padesátiprocentní účasti znamenala, že by se pro daný návrh muselo vyslovit 70 % účastníků referenda.

Co by hlasováním (ne)šlo schvalovat

Lidé se k hlasování zpravidla dostaví jen tehdy, pokud je ve hře něco opravdu důležitého. Což by ale v případě schválení vládního návrhu v podstatě nehrozilo, neboť předem zapovídá, aby se v referendu rozhodovalo o základních právech a svobodách, změně ústavy, státním rozpočtu, záležitostech v rozporu s mezinárodními závazky ČR, členství v EU a v NATO, ustavování osob do funkcí a jejich odvolávání z funkcí, individuálních právech a povinnostech, věcech týkajících se moci soudní, a o záležitostech spadajících do kompetence České národní banky. Čímž je v návrhu patrně vyloučeno též referendum o přijetí eura. Všelidovým hlasováním by též nešlo schvalovat, měnit nebo rušit právní předpisy.

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Takto pojatý návrh může s klidným svědomím schválit i ten, kdo referendum považuje za vysoce toxický prostředek, který do parlamentní zastupitelské demokracie nepatří. Patří, poněvadž většina demokratických států má ve svých ústavách všelidové hlasování nějak ukotveno. A používá ho jako doplněk zastupitelské demokracie, zpravidla poměrně zřídka.

Implicitně ho obsahuje i česká ústava, podle které může ústavní zákon „stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo“. Na celostátní úrovni se tak zatím stalo jednou, při rozhodování o našem vstupu do EU v červnu 2003. Ovšem pomocí speciálního zákona na jedno použití, nikoliv zákona obecného.

Argumenty proti referendu?

Mezitím se v prostředí současných opozičních stran rozšířil názor, ba noční můra či hysterický reflex, že referendum může populistům typu Tomia Okamury, podporovanými ruskými trollími farmami, napomoci k vystoupení České republiky z EU neboli k Czexitu. Získalo tudíž až démonický status, roli ďábla, jenž musí být politickým exorcismem zapuzen již v našich pohraničních horách

Hlavou proti zdi. Jeden argument pro přijetí eura nepřevažuje ostatní proti

Argumenty, které proti němu zaznívají, často nemají daleko k demagogii. Prý jsme zastupitelská, nikoliv přímá demokracie, a referendum v našem právním řádu proto nemá co pohledávat. Přímá demokracie však znamená systém, kde se pomocí všelidového hlasování rozhoduje primárně či prostě ve značné míře. Nicméně i ústavy zastupitelských demokracií celostátní referendum zpravidla obsahuji, leč jako prostředek výjimečný.

Skoro legrační je pak často zmiňovaný argument, že lidé nejsou kompetentní v referendu rozhodovat. V referendu ne, zato ve volbách, kde vybírají z mnoha stran, které předkládají komplexní programy pokrývající skoro vše od zemědělství přes zdravotnictví až po jadernou energetiku, tam se rozhodují kompetentně?

Optikou demokratické teorie nahlíženo jsou kompetentní v obou případech, z praktického hlediska lze odpovědět: jak kdo a jak v čem. Avšak stavět hlasování v referendu a v parlamentních volbách do ostrého kontrastu z hlediska kompetentnosti voličů dost dobře nejde. U nás se tak ale často děje, poněvadž referendum se vnímá jako zlý pes, jehož je nutné zahnat jakýmkoliv klackem, který je zrovna po ruce.

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Dohoda by prospěla domácí politice

Nicméně popsaný přístup zároveň žene vodu na Okamurův mlýn. Předseda SPD se totiž při každých volbách může ohánět poukazy na skutečnost, kde všude referendum v ústavě mají (skoro všude) a interpretovat jeho zdejší absenci jako zlovůli elit, které nechtějí obyčejného člověka připustit k rozhodování. Včetně rozhodování o vystoupení z EU, jež nás prý neustále zatěžuje nesmyslnými předpisy a nutí nás přijímat migranty.

Pokud by se podařilo současný vládní návrh schválit, náhon Okamurova mlýna by skoro vyschl. Nadále by mohl pouze zkoušet nějaké to všelidové hlasování vyvolat, leč sotva o něčem opravdu důležitém, o setrvání v EU rozhodně nikoliv.

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K přijetí ústavního zákona je zapotřebí 120 hlasů v Poslanecké sněmovně a třípětinová většina z přítomných senátorů (neboli 49 při plném obsazení komory v době hlasování). Prakticky tedy domluva vládní koalice zejména s ODS (plus TOP 09) a STANem, které mají v horní komoře aktuálně nejpočetnější kluby. Podaří se jí dosáhnout? Sotva, ale kdyby ano, bylo by to ku prospěchu české demokracie. A dohoda na zákonu o referendu by mohla přece jen otupit hrany příliš polarizované domácí politické scény.

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Vládní návrh zákona o referendu: lepší, než se dalo čekat. K čemu směřuje?

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