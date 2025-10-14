Vláda odborná, či spíše odporná? Ministr by měl být hlavně v obraze

Jsme sice zemí, kde větším prohřeškem než rasismus je násilí, respektive úvaha nad násilím na čtyřnohém miláčkovi, na druhou stranu to, co se nyní objevuje z údajné historie facebookového profilu čestného předsedy Motoristů, je dost silná káva i pro Čechy, mnohdy si libující v nekorektním humoru.
Navíc je těžké oddělit osobní názory (které dost možná nebyly vyřčeny ani napsány) od veřejné funkce. Bavíme se totiž o funkci, která je po premiérovi a prezidentovi největší výkladní skříní České republiky v zahraničí. Otázkou zůstává, zda lze v době, kdy umělá inteligence během několika vteřin vytvoří video Alberta Einsteina boxujícího v ringu se Stephenem Hawkingem, považovat více než dekádu staré příspěvky za skutečně autentické.
Ještě před rozmachem AI koloval po síti vtip, respektive „autentický“ citát TGM, ve kterém prezident osvoboditel nabádá, abychom nevěřili všemu, co se píše na internetu. A to byla pouze doba „photoshopová“! Dnes už není problém, aby kdokoli pomocí několika pokynů vytvořil video, ve kterém náš první prezident něco podobného opravdu říká. Těžko říct, zda v době postfaktické ještě existuje presumpce viny, která se obvykle v politice uplatňuje, navíc pokud je tu ze strany mnohých zájem vykreslit příští vládu jako lidsky odpornou.
Ponechme teď stranou zahraničí, pro nás zemědělce je zásadní, aby příští ministr našeho resortu, mnohdy v lepším případě opomíjeného, v horším případě také onálepkovaného (pobírači dotací, škůdci krajiny apod.), byl v obraze víc než laik, který vůči zemědělcům a zemědělství často trpí předsudky.
Své by mohli vyprávět němečtí sedláci, kteří se mezi lety 2021 až 2025 museli potýkat s tamní vládní koalicí „Jamajka“ (černí CDU, žlutí liberálové a zelení) a hlavně s ministrem zemědělství Cemem Özdemirem. Nejen že byl Özdemir naturalizovaný Turek a podle svých slov „sekulární“ muslim, ale ještě k tomu to byl vegan, a co hůř – člen strany Zelených. Většího kozla zahradníkem si těžko představit a není divu, že jindy trpěliví němečtí zemědělci před rokem a půl řekli „zu viel ist zu viel“ – a vyrazili blokovat Berlín.
Zkrátka není Turek jako Turek a nejlépe se politik hodnotí podle odbornosti, tedy toho, jak vede resort, nikoliv podle „odpornosti“, tedy toho, kam ho zaškatulkovala média.