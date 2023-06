Vysvětlit a válcovat. Vláda při prosazování balíčků nechce ustoupit

Pan Stanjura se domnívá, že odborářům je potřeba vše jen důkladně vysvětlit, aby si něco neinterpretovali nesprávně. Dozvěděli jsme se například i to, že 28. června vláda projedná kvazibalíček (termín odboráře Středuly), ve kterém chce plošně škrtat v tarifních mzdách i v prostředcích na vědu a výzkum v příštích letech. Též jsme byli ministrem Stanjurou informováni o tom, že žádný třetí balíček, který by redukoval letošní rozpočtové výdaje, neexistuje. Tak co to premiér Fiala odmítl projednávat na výjezdním zasedání vlády ve Vimperku?

Známe též postup vlády, jakým chce eliminovat rozpory mezi svým a odborářským či zaměstnaneckými stanovisky. Hodlá to nechat na sněmovně a jejím jednání v červenci, kdy přijde na řadu balíček prezentovaný veřejnosti 11. května pod marketingovým názvem Česko ve formě (snížení tempa valorizace důchodů již parlamentem prochází). Zde asi kabinet plně spoléhá na semknutou vládní většinu, a proto necítí potřebu komukoli ustupovat.

Chaos, který vláda kolem svých opatření vyvolává, bude asi výsledkem pomateného marketingu, který kalkuluje s tím, že čím méně lidí se ve věci vyzná, tím méně zazní relevantních námitek. Problém je ovšem jinde, inflace se, navzdory jásání ekonomů, stále silněji zakusuje do rodinných rozpočtů i reálných příjmů. Proto ochota utahovat si opasky ve prospěch eráru se s přicházejícím podzimem nevyhnutelně sníží. Chaotická vládní komunikace navíc fakticky likviduje narativ o rozpočtové odpovědnosti, protože zmatek a bezradnost kolem sebe vláda šíří hojně a bez rozpaků.

Tedy čím arogantněji, nesmyslněji a ideologičtěji bude vládní koalice své balíčky (nevíme kolik jich bude) v průběhu léta prosazovat, tím hůř se nakonec srazí s realitou chudnoucích pracujících. Objímání nechť nečeká.