Vláda představila novou hospodářskou strategii, která v řadě ohledů představuje nadějný dokument. A vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček se nechal slyšet, že by chtěl, aby vláda byla vládou odpisů. Ponechme stranou nabízející se bonmot, že by nebylo žádoucí, aby se z vlády odpisů stala vláda na odpis, a podívejme se detailněji na daný nástroj hospodářské politiky.
Změna zákona zjednoduší odpisy, menší spolky už nebudou muset vést účetnictví
Odpisy jsou využívány v hospodářské politice poměrně často. Nejčastěji jsou spojovány s podporou investiční aktivity. Rychlejší odpisování sníží firmám daňový základ v prvních letech pořízení investic, což jim zlepšuje cashflow. Vláda může navíc odpisy využívat i pro zmírnění dopadů recese. Odpisy jsou nástrojem, který může posílit konkurenceschopnost ekonomiky – často to skloňované heslo dnešní doby – a přispět k modernizaci průmyslu.
Kdo dráždí Voldemorta
Jako každý nástroj, i odpisy mají rizika. Široce používané odpisy mohou výrazně oslabit příjmovou stranu rozpočtu. Pokud jsou pravidla příliš komplexní, vytváří se tím pobídky pro daňovou optimalizaci, která nemusí mít pozitivní efekt na růst ekonomiky ani v krátkém, ani v delším období.
Využívání odpisů je v hospodářské politice časté, ba přímo běžné. Širší použití je typické pro USA či Kanadu, cílení odpisů najdeme ve Francii i Německu. Čína má úspěšné zkušenosti s obojím. Kvůli rozšířenému i dlouhodobému využití máme k dispozici i hodně studií, které ukazují na dopady využívání odpisů.
Bezpečí nespočívá ve stíhačkách, ale ve schopnosti ochránit kapacity základu ekonomiky. Nad ní je pak možno stavět dál.
Z těch německých vyplývá, že odpisy mají silnější dopad na růst, než je snižování daní (jehož efekt se u nás dlouhodobě přeceňuje – a podle toho vypadá státní kasa). Zároveň je patrné, že se nemění jen objem investic, ale i jejich zaměření, což bude zejména pro ČR velmi zásadní. V Číně je doložitelné zlepšení likvidity firem a výrazné zvýšení produkce, i když Čína disponuje hodně jiným ekosystémem než Česko.
Jsou tu ale otazníky. První se týká nastavení české ekonomiky jako takové. Ekonomika ČR vykazuje dlouhodobě vysokou míru investic, loni přes 26 %. Dlouhodobě překračujeme průměr EU, který se nalézá kolem 21 %. Znepokojivé je, že vysoká míra investic se nepromítá do potenciálu ekonomiky. V převodech se jaksi „něco zadrhlo“. Plošné navyšování investic tak může buď ještě víc navýšit současný růst (opírající se o spotřebu domácností, která teprve na sklonku minulého roku dosáhla úrovně před pandemií), nebo ho může nahradit.
Ale předpokládám, že v hospodářské strategii jde o víc než jen jednorázově zvýšit míru investic ještě výše, než už je: jde o to navýšit potenciál české ekonomiky směrem k vyšší finalitě. To zahrnuje vlastní značky, větší podíl mezd na produktu, menší odlivy zisků do zahraničí, schopnost penetrovat nové trhy, které vykazují dynamický růst a řadu dalších pozitivních rysů, které by nás snad konečně mohly odvádět od libování si v závislé ekonomice.
Vládní strategie zní dobře, otázkou ale je, jak se přerodí v praxi, reaguje byznys
Je patrné, že vicepremiér přemýšlí, jak odpisy nasměrovat. Plošné zrychlení by bylo enormně drahé a troufnu si říci, že dopady na produkci české ekonomiky by nejspíš hodně zaostaly za očekáváním. Kalibrace odpisů je esence průmyslové politiky. Přestože u nás je průmyslová politika něco jako lord Voldemort (jehož jméno se nesmí ani vyslovit), obtížně budeme hledat zemi, která průmyslovou politiku neprovozuje. S ní nutně souvisí výběr jednotlivých odvětví, která si zaslouží podporu.
Ano, Mezinárodní měnový fond, tento přestárlý milovník neoliberalismu, to nemá rád. Bylo by nicméně fajn, kdybychom po těch dekádách poklonkování cizím zájmům měli také jednou na mysli ty svoje. Totiž právě ty by měly určit, která odvětví (a jak) budou moci zrychlených odpisů využít a samozřejmě i jaké výsledky vláda očekává – v krátkém a dlouhém období.
Bezpečí nepřiletí ve stíhačce
Vláda si asi uvědomuje, že je potřeba mít v pořádku základní bázi – energie, vodu, potraviny (tj. zemědělství a potravinářství). Brát v dnešním světě za samozřejmé, že prostě dovezu, co se mi zlíbí, je nejen vysoce naivní, ale i nebezpečný postoj. Bezpečí nespočívá ve stíhačkách, ale ve schopnosti ochránit kapacity základu ekonomiky. Nad ní je pak možno stavět dál. Úspěšných příkladů nenajdeme málo, k nejznámějším patří Jižní Korea, Singapur a samozřejmě Čína, jejíž velikost ale znemožňuje srovnání.
V českém prostředí, kde je nutné opakovat do zblbnutí mantru, jak „vše rozhodne trh“, jsou takovéto návrhy samozřejmě vrchol kacířství. Naštěstí autorka jako husita s touto nálepkou problém opravdu nemá. Snad bychom se i u nás mohli přestat ideologicky ukotvovat, a když už nejsme schopni přijít s ničím samostatně inovativním, tak se alespoň dívat tam, kde to funguje.