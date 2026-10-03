Bitva o vládu: otazník nad střetem zájmů premiéra, ale i nad hygienou poslanců

* Lidovci, kteří pod vedením komika Jana Grolicha už úplně nahradili politiku čirým marketingem, si na hlasování o nedůvěře vládě nechali natisknout trička s nápisem „Tohle jsme přece nechtěli“. A nosili je ve Sněmovně tři dny, po něž trvala diskuse před hlasováním.
|
Kdo je tady hvězdná pěchota? Z voleb mohou vyjít jako poražení klidně lidovci i Piráti
Protože takovou délku debaty nikdo nečekal, nelze asi moc předpokládat, že by strana nechala pro svých 16 poslanců potisknout 3 x 16 triček. A protože schůze trvaly do pozdních večerů, nedá se ani předpokládat, že by si je bratři a sestry vždy večer přemáchli, přes noc usušili a ráno vyžehlili. Zbývá jen doufat, že ostatní části garderóby si lidovecká čuňátka ve vytopené Sněmovně převlékala.
* „Náš čas, tedy čas nové, sebevědomé a odpovědné generace, začíná!“ Zdálo by se snad, že u marxistů a neomarxistů nemůže fungovat nesmrtelnost duše, vzkříšení nebo převtělování. Kdo si ale v debatě o vyslovení nedůvěry vládě poslechl projev poslankyně a premiérky Mladé vlády Pirátů Kateřiny Stojanové s mottem „My jsme mládež nová, mládež Gottwaldova“, ten nezapochyboval, že se Marie Kabrhelová či Jiřina Švorcová vrátily v mladším a je třeba uznat, že mnohem pohlednějším provedení.
|
Výborný Fiala a komičtí Piráti. Jinak nestála sněmovní schůze o nedůvěře vládě ani za zmínku
* To je pořád řečí o střetu zájmů premiéra Andreje Babiše, který se alespoň snaží předstírat, že žádný nemá. To jiní se s tím nepářou vůbec. Ve Sněmovně teď před třetím čtením leží novela trestního zákoníku, v níž jde o posílení ochrany zvířat proti týrání. V původní verzi jsou výslovně zmíněni psi a kočky, první místopředseda KDU-ČSL Benjamin Činčila se ale pozměňovacím návrhem (a jednoznačně ve střetu zájmů!) snaží tuto dvojici druhů rozšířit o činčilu a další z čeledi činčilovitých. V obsáhlém písemném odůvodnění uvádí: „Činčila vlnatá je sociální a velmi aktivní druh, který vyžaduje odpovídající prostor, možnost pohybu, vhodné podmínky prostředí a kontakt s dalšími jedinci. Její volně žijící populace jsou dlouhodobě ohroženy.“ Čili úplně stejně jako lidovci.
* V Partii na Primě místopředseda ODS Alexandr Vondra v souvislosti s výší rozpočtového deficitu několikrát zopakoval, že „Motoristé hladí Alenu Schillerovou po srsti“. Vondra je sice stará konzerva a politický dinosaurus, i on by ale v čase chorobného feminismu, MeToo a neúprosných depilačních trendů měl lépe zvažovat, co všechno mohou jeho nevinně míněné věty naznačovat.