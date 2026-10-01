Podle Martina Zvěřiny je ale šance malá. Přeběhlíci nebudou, na to mají většinou moc rádi své posty a hlavně posty, které už získali pro své spolustraníky. „Dokonce ani nikdo z voličů to obvykle nesleduje. To by musel být masochista,“ říká. Marek Hudema namítá, že on to sleduje. „Jsem za to placený,“ vysvětluje Zvěřina.
Jenže pod politickým divadlem se skrývá ještě další otázka: co by opozice vlastně dělala, kdyby vládu opravdu svrhla? Kdo by vládl a s kým? „To už tady jednou bylo,“ připomíná Hudema. „A nedopadlo to dobře.“ Minulost se v české politice někdy vrací až překvapivě podobná současnosti.
Proč ale opozice nedokáže oslovit voliče vlády? Ignoruje jejich obavy – například z toho, jak budou jednou žít ve stáří? Nebo naopak voliči chtějí od politiků něco, co jim žádná vláda nemůže splnit? Nebo obavy z toho, že se polici snaží splnit tyto sliby, a nakonec to dopadne, jako když někdo slibuje, že zhubne, ale pro posílení se na to předem vždy nacpe?
A není nakonec problém české politiky právě tady?
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Babiš je dotační feťák, řekl Hřib. Hlasovat o nedůvěře vládě se bude ve čtvrtek
Možná je čas na novou opozici. A možná i na nové politické strany. Jenže co se stane, až staří bílí muži vyklidí své politické pozice a přijdou mladí? Kdo jim zajistí bydlení, doktory a důchod? Půjdou vyházet staré z jejich bytů? Nebo udělají něco jiného? A jak vlastně dopadli ti politici, kteří byli mladí a nadějní kdysi?
Staří bílí muži si to totiž pamatují.