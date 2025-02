„Západ, nebo Východ“? Cynická hra Fialovy vlády o přežití

Kdo sledujeme českou politickou a společenskou scénu v naší zemi, víme, že nic jiného už tato vláda „vytáhnout“ nemohla. Musela vyrukovat s nejtěžším možným politickým kalibrem, neboť její poslední šancí, jak přežít, je vytvořit v Čechách atmosféru, ve které nadchází k apokalyptickému souboji Dobra a Zla, Západu a Východu.

Vláda zjevně nehodlá skládat účty ze svého beznadějného vládnutí, proto staví své občany před rozhodnutí zásadnější, než jsou daně, sociální politika, (ne)zvládnutí inflace a stav hospodářství - uměle vytváří zdání, že naše země se ocitla na jedné z osudových historických křižovatek svých dějin.

Bída a zmar

Že přesně k tomuto vyhrocení dojde, opakujeme už více než dva roky. Vždyť když se podíváme na jakékoli rozhodnutí Fialovy vlády, vidíme jen bídu a zmar. Není problému, který by česká vláda neuchopila chybně, není politiky, kterou by svými zásahy nepoškodila natolik, že jejich náprava bude trvat celá léta (pokud vůbec některá napravit půjdou).

Kdyby si Fialova vláda byla jistá výsledky svého vládnutí, nebála by se konfrontace s politickou opozicí a nepotřebovala by vtahovat do rozjitřeného veřejného mínění osudové otázky. Vláda se však žádné velké oblibě mezi českými občany netěší, což průzkumy veřejného mínění dlouhodobě potvrzují.

Po celé svoje funkční období má po ruce dvě – podle vlastního názoru spolehlivé – výmluvy: „Řešíme dědictví, které tu ‚zanechal‘ Babiš a čelíme ruské agresi na Ukrajině“. Nějaký čas to fungovalo. Čím déle však tyto výmluvy trvaly, tím více lezly běžným lidem na nervy. Ti od vlády očekávali pochopení a řešení svých hlavních problémů, které je trápí. Nedočkali se.

To, že staví Fialova vláda občany před volbu Západ, nebo Východ, je důkazem, že si s názory a náladami velké části veřejnosti nikdy nerozuměla a nerozumí dodnes. Ze svého blízkého i vzdálenějšího okolí neznám nikoho, kdo by v podzimních volbách byť jen zvažoval volbu kteréhokoli politického subjektu z Fialovy vlády, ale neznám ani nikoho, kdo by si přál opuštění Západu ve prospěch Východu.

Je zřejmé, že toto dilema vytváří vláda uměle, neboť ve společnosti poptávka k přimykání se tu k Rusku, tu k Číně, tu k Severní Koreji (když už tedy jdeme zeměpisně na onen východ, který má zřejmě předvolební vládní slogan na mysli) neexistuje.

Únikový vládní plán

Konstrukce podzimních voleb na výběru mezi Západem a Východem je čistě únikovým vládním plánem, prostřednictvím kterého doufá, že nebude čas na „drobnosti“ – zapomene se na zvyšování daní, šikanování drobných živnostníků, prohlubování rozvratu školství, chaos ve zdravotní péči, necitlivé zacházení s penzisty či rozbití české zahraniční politiky. Opozici vedenou Babišem zatím nelze porazit argumenty, čísly nebo daty.

Jedinou možností je vystrašit váhající část voličů představami, že už nejde o politická témata a jejich řešení, že jde o samotnou existenci demokracie v Čechách, že bude-li Fialova vláda poražena, ulicemi našich měst se budou prohánět ruské tanky, česká měna bude nahrazena rublem a Fialovi demokraté (jiní v této zemi přece neexistují) budou vystřídáni Putinem a jeho loutkami.

Ačkoli si někteří uvědomujeme, jak přeexponovaný je český antiruský sentiment, přesto se člověk jen nevěřícně ptá, zda se mu to všechno jen nezdá a touží z tohoto bizarního politického snu procitnout.

Nespoléhejme na schopnost opozičních politických formací vysvětlit lidem, že nastolené téma voleb „Západ, nebo Východ“ je jenom cynickým „úprkem o život“ současné české neúspěšné a neoblíbené vlády. Hlavní rozhodnutí uděláme totiž my! Falešnost vládní hry musíme pochopit sami.

Autor je členem správní rady Institutu Václava Klause