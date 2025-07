Vláda se topí v problémech, ale má poslední záchranné kolo. Jmenuje se Babiš

Naopak je to jméno. Magické zaklínadlo začínající na stejné písmenko jako statutární město, odkud pochází Petr Fiala i ten, kdo ho přivedl do vrcholné politiky, tedy Pavel Blažek (vulgo Don Pablo). Zaklínadlo, které se vytáhne pokaždé, když už nezbývá vůbec nic. A to jméno zní… Babiš.

Státní dluh roste rychlostí průměrného e-shopu na začátku pandemie? „To přece nastartoval už Babiš!“ Opozice kritizuje chaotickou komunikaci a slibování věcí, které se nikdy nestanou? „To je ještě pozůstatek Babišovy propagandy!“

Zpackané digitální řízení a územní plánování? Za vše může Babiš. Roste byrokracie a celkový počet úřednictva? Za vše může Babiš. Celková míra inflace za „fialové“ volební období (2021-2025) je úděsná a lid si legitimně stěžuje, že přišel o více než třetinu reálné hodnoty úspor. Stoupá počet lidí v exekucích a insolvencích? Za vše může zase jenom Babiš.

A když se nedej Bože ukáže, že ani s eurofondy to nejde jako po másle, je jasné, kdo ty fondy „vyluxoval“ předtím. ANO, zase ten démon na pět písmen se slovenskými kořeny.

Za bitcoinovou/Blažkovou kauzu může asi také Babiš, a ne Blažek se Stanjurou. Nejvtipnější je korelace – čím méně toho současná vláda zvládá, tím hlasitěji zní ono slavné jméno (resp. příjmení). A s blížícími se volbami to graduje.

Magický všemocný Babiš a jeho nevinná oběť Fiala

A tak se premiér Fiala tváří stále častěji jako profesor etiky před třídou plnou nezbedníků, jeho projev nezřídka začíná: „Připomeňme si, co tu napáchal bývalý premiér.“ Následuje půlhodinové připomínání – a problém, kvůli kterému vlastně tiskovka vznikla, se elegantně rozplývá do mlhy minulosti. Tutéž řečnickou figuru používají vrcholní politici Spolu v televizních diskusích. Zejména Václav Moravec je nechává bez zpětné vazby hrát tuto perfidní kartu v televizním studiu.

Výmluvy na Babiše – to mělo raison d’etre snad v roce 2021 anebo maximálně 2022, ale, pánové a dámy ze Spolu, dnes píšeme přece rok 2025. Panta rhei.

Člověk čtyřkoaliční by skoro litoval, že Babiš nemůže za povodně, za blackout třetiny Čech, invazi slimáků ani za sucho. Ale dejme jim čas. Oni jistě opozici brzy obviní i z toho.

Je to jako v domácnosti: místo abyste úspěšně vyměnili kapající kohoutek, ukážete na švagra, který ho před lety špatně utáhl. Lidi vás možná chvíli politují, ale pořád mají mokré ponožky.

A když už jsme u metafor – vláda připomíná nešikovného kuchaře, kterému se již skoro čtyři roky nepovedl guláš, ale odmítá to přiznat. Místo toho vám s vážnou tváří jako kolovrátek tvrdí, že maso zkazil ten, kdo tu vařil před ním. A že ony nedovařené knedlíky jsou důsledkem „neodborného přístupu k nákupu mouky těch minulých“. A v kuchyni prý vůbec panuje negativní toxická atmosféra, kterou tam zanechala kuchařská parta, která sice odešla v roce 2021, ale v takové kuchyni se přece nedá dobře vařit. A ještě ten mamlas prosí o další čtyři roky, aby se již konečně naučil trochu lépe připravovat jídlo pro voliče, pardon, pro hosty.

Poslední kejkle

Jenže ouha – lidé v české kotlině i na hrdé Moravě už mají hlad. A namísto dalších trapných přednášek o špatných Babišových hrncích a receptech by ocenili, kdyby jim někdo konečně naservíroval něco kloudného, za jejich stoupající daně a poplatky.

Tak se dnes z ing. Babiše stala předvídatelná odpověď v českém „politickém horoskopu“. Dá se celkem snadno předpovědět, i když nejste Baba Vanga – vždycky se v jakémkoliv vládním průšvihu ten zpropadený Babiš, dříve či později, nějak najde. Tedy jeho zavinění, ale to se již opakujeme.

A zatímco Fialovo vláda (jak říká moje teta z jižních Čech, zatímco středočeský tchán jim říká méně poeticky Straky ze Strakovky) vypočítává a rozpočítává, co všechno dělá prý líp než „eštébák Babisconi“, tak sama nějak zapomíná udělat alespoň něco.

Ergo kladívko – až příště uslyšíte slovo „Babiš“, zbystřete. Znamená to, že je opět malér. A že česká „fialová“ vláda právě vytahuje svou poslední kejkli: kouzelnou formulku, která sice zase nic pořádně nevyřeší, ale aspoň na chvíli odvede pozornost.

Asi nejsem sami, kdo si potichu říká, aby ho neslyšel vševědný plukovník Foltýn – už aby byly podzimní volby a to „fialové“ utrpení skončilo. A začalo se konečně něco zase dělat. Byť třeba s chybami. Protože i zde platí okřídlené – Kdo nic nedělá, nic nezkazí.