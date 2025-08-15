STAN drží vládní židle, politika bez pravidel pokračuje. A morálka pláče

A neodejde, i kdyby ministryně Eva Decroix zabila a snědla deset malých roztomilých francouzských buldočků.
A co víc – ani v koutku duše nechce. V české politice totiž dávno neplatí, že skandál je automatickou vstupenkou k odchodu. Když držíte klíčovou židli, držíte ji zuby nehty. Ať se, pro pět ran do Dozimetru, děje, co se děje.
Až do hořkého konce?
Předseda STAN a ministr vnitra Vít Rakušan setrvává ve funkci stejně jako jeho STANičtí… pardon, straničtí kolegové. Navzdory bitcoinovo-blažkovo-stanjurovské aféře. A navzdory mdlým a zmatečným reakcím nové ministryně spravedlnosti z ODS.
Které mimo jiné jasně ukázaly slabiny aktuální čtyřkoaliční vlády (opravdu ne pětikoaliční, nezapomínejme, Piráti ve vládě nikdy nebyli, a za nic nemohli a nemůžou, pustě je na ně!).
|
Bitcoiny dohánějí Decroix. STAN ministryni nerozumí, poslankyně žádá její konec
Bitcoinové čtveráctví ukázalo v plné nahotě všechny slabé stránky dosluhující vlády, a to nejen v komunikaci, jak se nám snaží namluvit premiér Petr Fiala. Vsuvka – v předvolebních videích premiér používá stále osvědčený trik – asi jediný problém, který dnešní vláda má, je skutečnost, že neumí lidem vysvětlit, jak perfektně vládne. Plus nutno vyslat jasný signál – pakliže už se nějaký problém vyskytl, tak započal samozřejmě již za minulé, Babišovy vlády. Darmo mluvit.
Ale zpátky k vládnímu hnutí STAN.
Spolehlivý gumový partner
Politická odpovědnost? Dnes už jen archivní pojem vhodný do učebnic. Pamětníci dob, kdy se při prvním větším skandálu podávaly demise, dnes jen ironicky vrtí hlavou.
Důvod, proč Rakušanova židle nevrže, je prostý: STAN je pro ODS a premiéra Fialu spolehlivým gumovým partnerem. A naopak. Méně prozíravý publicista by zde použil bonmot – Spolu chyceni, spolu pověšeni, ale prý už se stíhá i za taková slova, takže to psát raději nebudu. Těch pár stovek honoráře hrubého mi za to vážně nestojí.
Ergo kladívko, loajalita k předsedovi vlády a ODS má pro STAN očividně mnohem vyšší cenu než důvěra veřejnosti ve správu věcí veřejných.
Vládní stroj, sice dýchavičně a upoceně, avšak jede a jede dál. Ostatně v této konstelaci neexistuje varianta, která by koaliční strany nepoškodila ještě víc.
Halasná tvrzení, že STAN „zvažuje“ odchod, byla zase jen mediální bublina na pár dní. Strategie přežití vždy zvítězí nad teatrálními gesty o odpovědnosti.
|
Obří razie v bitcoinové kauze. Jiřikovský chtěl utéct, schovával se na střeše
Když k tomu připočteme jurodivé Piráty, kteří jakoby zapomněli, že kdysi byli také ve vládě a mažou si dnešní vládu kritickým nožem na chleba jako předraženou českou nutellu, a téměř nulovou viditelnost (a samostatnou zvolitelnost) TOP 09 a KDU, vychází STAN pro ODS stále jako relativně stabilní, a velice potřebný, článek vládní sestavy…
Nalijme si čistého sójového starostenského latté: … a hlavně jako budoucí koaliční partner i po říjnových volbách!
Aréna bez pravidel
Problém je, že tohle politické „nic se nestane“ má dlouhodobě devastující účinky. Každý podobný případ jen posiluje pocit lidí, že „všichni jsou stejní“ a „volit nemá cenu“. Proč vlastně ještě chodit k volbám?
A to je mnohem nebezpečnější než samotný fakt, že jeden nebo dva ministři neodstoupili. Politici si možná myslí, že hrají na jistotu, ale ve skutečnosti si pod sebou podřezávají větev.
Jako právní publicista vidím ještě hlubší rovinu: pokud se pojem i jen té nejbazálnější odpovědnosti scvrkne na „přežít do dalšího volebního období“, přestávají fungovat i nepsaná pravidla politické kultury. Vzniká de facto „bezpravidlová aréna“, kde se nehraje o důvěru. Ale jenom o aritmetiku poslaneckých hlasů a obsazených židlí.
Legální? Ano. Správné a legitimní? Sotva.
Česká politika dnes připomíná hru, kde vítězí ten, kdo vydrží sedět déle než ostatní.
STAN zůstane. Vláda zůstane. A důvěra veřejnosti? Ta zůstane hluboko pod čarou ponoru. Otázka je jediná: opravdu jsme si mysleli, že to někdy bude jinak?