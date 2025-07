Koalice je opravdu zásadová. Národní park vzdala, protože vše nešlo dost hladce

Zastánci národního parku se mohou ptát, co udělala vláda a jmenovitě ministr životního prostředí Petr Hladík pro to, aby se vše stihlo včas. Ale v tom není základní problém. Ten vězí jinde. Vláda se rozhodla, že národní park protlačí místním obyvatelům navzdory. Zde v Lidovkách o tom psal mnohokrát kolega Zbyněk Petráček, 28 obcí v lokalitě je proti a petici proti národnímu parku podepsalo jedenáct tisíc občanů. Místním se nápad vůbec nelíbí.

Ovšem pan Hladík, místo vyjednávání s odpůrci, přesvědčování nerozhodnutých, mluvil hlavně s těmi, kdo národní park podporují, tedy především s hostinskými a hoteliéry. Jenže to nejsou všichni. Zkrátka odpor proti národnímu parku je legitimní, mnozí místní nechtějí skončit jako mnohé obce na Šumavě či v Krkonoších. Jako přeplněný lunapark. Například do Špindlerova Mlýna je leckomu z nás stydno zavítat, hlavně těm, kteří pamatují, jak vypadalo sídlo i okolní příroda dříve.

Problematický koncept

Pokud státní moc nepochopí, že koncept národního parku, tedy vymezeného území s přísnou ochranou přírody, která je obklopená turistickými atrakcemi orientovanými na bezuzdnou ekonomickou exploataci neohlížející se na zájmy místních a vlastně ani přírody, je v mnoha ohledech problematický a neplní funkce, které plnit má, nemůže místní přesvědčit.

Že ministr Hladík je nepříliš výkonný politik, dosvědčuje třeba jeho planá snaha prosadit zálohování nápojových obalů. Přesto, že tuto iniciativu podporuje většina obyvatel (podle průzkumů), záměr neprosadil. Zase tu scházela nějaká politická práce, iniciativa.

A jsme u modu operandi Fialovy vlády, ten je založen na přesvědčení o vlastní neomylnosti, jakési vyšší moudrosti, kterou tato politická sestava automaticky „vrozeně“ disponuje. To jí umožňuje pominout de facto jakékoli námitky, které se nehodí. Jednou mohou být připomínky populistické, podruhé jsou ztělesněním zpátečnictví. Odpůrce národního parku lze například falešně a šmahem označit jako nepřátele ochrany přírody. Jako by nejlepšími ochránci přírody byli developeři, kteří záměr vlády nadšeně podporují.

Můžete samozřejmě namítnout, že tato pracovní metoda není absolutní, ano, existují výjimky. Ministr školství Mikuláš Bek například prosadil novelu školského zákona také přes obrovské obstrukce a též přes hlasité námitky mnohých senátorů. Jenže výrazný odpor nevyvolala většina paragrafů novely, ne, s ní souhlasila i opozice, protože novela vycházela ze strategického záměru předchozí vlády a obsahuje mnoho užitečných a praktických opatření. Ministr Bek si vytvořil problém tím, že „ušetřil“ kuriózním způsobem, nechat na zřizovatelích financování nepedagogických pracovníků ve školách a to aniž by to nějak široce konzultoval či vysvětlil.

O tomto záměru a jeho cílech (redukce malých venkovských škol) lze legitimně debatovat. Avšak způsob, jakým se vláda a ministr školství vyhnuli veškeré diskusi, agitaci či vysvětlení, je ukázkou politické lenosti, možná i zbabělosti a hlavně neprozíravosti.

Co vláda neudělala

Když protestuje většina obcí a krajů, tak je snad přirozené, že s nimi vláda bude jednat. Ne tak Fialova, ta měla věc za hotovou ve chvíli, kdy ministr financí vyčlenil pár miliard pro samosprávy, s tím, že vláda udělala maximum.

Ano, v očích příznivců vládní koalice je vláda nesmírně moudrá a empatická a každý, kdo si na ni postěžuje, je podezírán když ne z přisluhování cizím mocnostem, tak třeba z populismu. Avšak ani tato, jen na první pohled promyšlená kruhová obrana nezbaví ty, kteří se cítí opomenuti či ukřivděni, jejich frustrace. Tato vláda nemůže vyhrát volby na základě slibu: budeme vládnout pořád stejně.