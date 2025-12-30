Sláva vítězům, čest poraženým roku 2025! Ale kde budou za pár měsíců?

Martin Zvěřina
Komentář   18:00
Konec roku je ideálním časem na vyhlašování vítězů a poražených, změna letopočtu je jakousi přirozenou hranicí, k níž se pravidelně upínáme. Mezi politiky je nejsnazší nalézt vítěze v těch, kteří tvoří po volbách vládu. Dosáhli vytčeného cíle a budou vládnout.
Bývalý premiér Petr Fiala předal novému premiérovi Andreji Babišovi klíč od...

Po uvedení ministrů do jejich úřadů se Andrej Babiš přesunul do své kanceláře...
Petr Fiala ODS (16. prosince 2025)
Jenž třeba zrovna Andreji Babišovi, který se dokázal vrátit z opozice na čelo exekutivy, starosti jen narůstají a narůstat budou. Začněme od těch notorických, soud o Čapí hnízdo, střet zájmů, jehož řešení bude téměř najisto napadeno u soudu, koaliční partneři, kteří jsou směšní už pár dní poté, co se vyšvihli do funkcí, a to nemluvíme o těch, se kterými si neví rady (Filip Turek).

Pak je tu nezanedbatelná masa jeho voličů, která v nějaké míře uvěřila slibům. Tyto voliče bude muset nějak uspokojit a nepochybně se nevyhne tomu, že většinu z nich zklame. Vypadá to tak, že si „vítěz roku“ na sebe upletl bič a za pár sezon bude bojovat především o to, aby jeho mandát nekončil ostudou. Ano, dělá to dobrovolně a o své (i naší) újmě, proto nám to (všem) jaksi patří, zasloužíme si to.

Zásadní bude, zda se Babiš nebude snažit ovlivňovat chod Agrofertu, reagují politici

Nevýhra Petra Fialy

Při vyhlašování Babiše vítězem roku nezaškodí citovat Petra Fialu, který koncem ledna 2023 říkal, že jsme svědky začátku konce Babišovy politické éry (tehdy Babiš prohrál druhé kolo prezidentské volby s nynější hlavou státu). I politolog se splete.

Logicky by poraženým roku mohl být označen Petr Fiala, který již není premiérem a brzy nebude ani šéfem ODS, je pouhým řadovým poslancem. Zní to jako z vrcholu na dno. Je pravda, že Petr Fiala leccos ztrácí, nebude jezdit na summity EU, nebude mu pochlebovat tolik lichometníků, jako když byl premiérem, bude mít nižší plat, ale na druhé straně zase méně práce, a už na něj nebudou svádět úplně všechno, co se v republice přihodí.

Kam s profesorem Fialou. Bude prezidentem, nebo jen dalším ukřivděným bývalým předsedou?

Má teď pár let na rozmyšlenou, čím chce ještě být. Jestli prezidentem, na to by ale potřeboval mocnou podporu své strany, nebo „jen“ senátorem. Největší šanci stát se prezidentem propásl, když byl na vrcholu popularity, za dva roky proti Petru Pavlovi by to měl velmi těžké, a to netušíme, jaké kandidáty nabídne voličům dnešní vládní tábor.

Mnohem snazší by pro Fialu bylo kandidovat do Senátu, je to na šest let, potřebujete jen pár desítek tisíc hlasů, a navíc, úvazek senátora je směšný, takže by se mohl vrátit k plnohodnotné pedagogické činnosti. Zní to jako idylka, ale možná ne pro expremiéra, třeba se mu zalíbilo udílení rozkazů a udělá maximum, aby se nějakým šéfem zase stal.

Redaktoři deníku Právo si možná všimli dvojtvářnosti podobných vyhlašování vítězů a zařadili Petra Fialu pro jistotu jak mezi vítěze, tak mezi poražené roku 2025. Nevědomky tím vzkřísili terminus technicus Václava Klause – nevýhra. Právě ta se ale Fialovi přihodila.

„Hodně štěstí. Ať se daří,“ přál Fiala Babišovi. Napsal mu také osobní vzkaz

Mladá spása republiky

Ošidnost podobných soudů ukazuje adorace nových tváří ve sněmovně. Zde velkoryse odhlédněme od posedlostí mladými lidmi a notorickou omylností médií. Dominik Feri byl časopisem Politico v roce 2018 zařazen mezi 28 osobností z 28 zemí, které „mohou v nadcházejících letech změnit tvář své země či celé Evropy“. Dnes už mezi ně asi nepatří, přestože opravdu změnil tvář Česka tím, že pomohl (zcela bezděčně a zavrženíhodným způsobem) spravedlivěji definovat znásilnění.

Zato mladé poslankyně a mladí poslanci jsou vnímáni jako vítězové, spása republiky, aniž bychom věděli, zda jsou vůbec schopni spolupráce s těmi starými (bez spolupráce to ve sněmovně nikdy nejde), ba ani to, zda mají nějakou jinou devízu než své mládí a s ním spojenou radikálnost.

Od říjnových voleb jeden marně čekal na nějakou reflexi sedmé velmoci, tedy médií. Obzvlášť těm tradičním by to přišlo vhod. Přece se nelze vyhnout otázce, jak je možné, že sněmovní většinu tvoří subjekty, drtivou majoritou médií dlouhodobě líčené jako populistické či extremistické, některé jako protisystémové, rozhodně však názorově nekonzistentní či dokonce vnitřně rozporné.

Nejmladší poslankyně obohacuje parlamentní kulturu, předsedovi sněmovny říká „komerční fašista“

Jak je možné, že volič tuhle hlasitou a nepřehlédnutelnou kritiku, jak se módně říká, „nezavnímal“? Ba co hůř, zachoval se opačně, k volbám se dostavil v hojném počtu s cílem zbavit se vlády, k níž byla média velmi shovívavá. Proč tak důrazná varování nezabrala? Že bychom našli dalšího poraženého roku 2025?

Hrát na vítěze a poražené lze do nekonečna, konzumenti médií milují žebříčky a tabulky, a proto je také dostávají, našemu konzumentskému duševnímu zdraví však jen pomůže, pokud je budeme brát s rezervou a s úsměvem.

Ženy doručily málo dětí a Ukrajinci hodně raket. Hloupost v přejímání angličtiny nezná hranic

Ilustrační snímek

