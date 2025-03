Veliké vítězství koalice nad populisty aneb Z poslaneckých platů si vyrobila past

Projednávání prezidentského veta mělo i své humorné momenty, například když zoufalý poslanec ODS napadal poslance SPD, že prý jsou pokrytci. Když navrhují zmrazení platů, měli by se tedy těch zvýšených vzdát. Vynikající nápad, až bude ODS zase bojovat o menší schodek rozpočtu, měli by se poslanci této strany vzdát části platu, aby sami před sebou nevypadali jako rozpočtoví pokrytci. Pošetilostí podobného typu lze vymyslet během minuty spoustu, i když tímto způsobem ODS asi mnoho voličů nepřesvědčí.

Vládní koalici čeká nyní další kolo boje o své platy (a též svérázné pojetí tvorby legislativy), a to u Ústavního soudu. Soudci obecných soudů se totiž na brněnský tribunál obrátí se stížností takřka masově. A z toho, co zaznělo před půl desátou večerní v poslanecké sněmovně, lze odhadovat, že by soud mohl reagovat velmi rychle, možná obratem, protože „vítězný“ zákon je zcela v rozporu s nálezem z loňského května, ve kterém Ústavní soud řešil právě platy soudců.

A pokud jsou brněnští bohové na zákonodárce opravdu naštvaní, tak tu může mít Fialova vláda pěknou předvolební patálii. Soudci jí mohou spočítat spoustu přešlapů. Počínaje tím, že v konstrukci zákona ignorovala předchozí nález, a konče tím, že novelu vůbec nekonzultovala se soudci, jen jim prostřednictvím ministra spravedlnosti oznámila své stanovisko. Inu, takhle diskutuje partička, která sama sebe definuje jako jediné a pravé demokraty.

Okamžitá odveta Ústavního soudu by byla i pedagogickým činem – politické garnituře by připomněla, že není všemocná a že nějaká pravidla respektovat musí. Ústavní soud totiž téhle vládě šel zatím hodně na ruku a vypěstoval v ní pocit, že cokoli činí, je to navýsost demokratické, i kdyby to pošlapávalo ústavní principy. O odstrašujícím efektu bleskové odvety na příští zákonodárce se nemusíme bavit. Zkrátka – rychlá a kritická reakce by byla ze strany Ústavního soudu nejen namístě, ale též principiální.

Nesmíme však zapomínat na politický faktor: současný „Pavlův“ Ústavní soud je silně provládní a politicky nepokrytě angažovaný a „bojuje“ proti populistům. Tím sice umetá cestu vládě, ale zároveň nezřídka oslabuje svou legitimitu, například ve výrocích, kdy odporuje vlastním nálezům (viz valorizace důchodů).

Zároveň si však připomeňme, jak konstituční tribunál klepl přes prsty vládní koalici, když zrušil přílepek piráta Michálka. Také, alespoň podle disentu několika ústavních soudců, popřel svou minulou judikaturu, nicméně učinil tak s „výchovným“ záměrem potlačit přílepky, což je ostatně napsáno i v příslušném nálezu.

Tenhle soud vlastně nikdy nemůže být apolitický, takže otázka zní jednoduše: Budou soudci v Brně spíš bránit politický status quo, nebo nezávislost a nedotknutelnost soudní moci? To záleží na tom, jak daleko dopředu uvažují.

Soudě podle toho, jak se ministr práce Jurečka ve sněmovně vyhýbal všem otázkám ohledně právní čistoty přijímání zákona o platech představitelů státu, či jeho ústavní konformity, musí být i jemu jasné, že ústavní stížnost soudců bude úspěšná. A pan ministr se na to vůbec netěší, ale může si alespoň říci, každá koruna navíc je dobrá.