Je možné protestovat proti vládě a přitom si nevysloužit cejch škůdce?

Otázku, zda je možné protestovat proti vládě a nevysloužit si cejch škůdce, nadhodil šéf odborů Josef Středula, přesněji včerejší reakce na jím ohlášené protesty „proti chudobě“. Do Středuly se obuli ministr práce Jurečka (akce odborů prý nedává logiku) i lídr opozice Babiš (je to prý zneužití funkce v prezidentské kampani). Co k tomu říci?

Člověk nemusí být fanouškem Josefa Středuly ani odborů, ale dost oprávněně si může myslet toto. Stále ještě žijeme ve svobodné zemi, kde každý – včetně šéfů odborů a kandidátů na prezidenta – smí využívat svá občanská i politická práva. Tedy i právo kritizovat vládu či protestovat proti její politice, pokud není překročen zákon – třeba výzvou k násilí. Pokud se pod jakoukoliv záminkou toto právo upírá, zaděláváme si na opozici protisystémovou.

I ten, kdo nemá rád pana Středulu či odbory, si pak logicky může říci: Protestuji-li proti vládě, získám buď cejch proruské svoloče, nebo cejch zneužití funkce. Kdo potom smí proti vládě či její politice protestovat? Ten, komu vláda či samozvaní strážci demokracie vystaví zvláštní povolení? Proberme se.