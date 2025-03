Přenošené dítě a koalice (zbylých) ochotných. Fiala i SPOLU běží o život

V brčálově zelené barvě svého volebního vizuálu, která je v čase bortícího se Green Dealu už tak trochu out, a s úvodním pětiminutovým dštěním ohně a síry, jak by vypadala země pod vládou hnutí ANO, zahájila včera koalice SPOLU kampaň před podzimními parlamentními volbami. Start kampaně předznamenal včerejší rozhovor Petra Fialy v prestižním listu Financial Times s ústředním sdělením českého premiéra světu, že Babiš pomáhá Putinovi.

Televize CNN Prima NEWS při referování o startu kampaně omylem překřtila SPOLU na STAČILO!, které má sice v průzkumech mnohem méně procent, ale působí podstatně živěji. Rezignovanost ODS, KDU-ČSL a TOP 09 z trojích loňských prohraných voleb, bídných volebních preferencí a vnitrostranických sporů se nedaří setřást, na rozdíl od sílícího, přitom rovněž vládního hnutí STAN. Předáci SPOLU si sypou popel na hlavu za vládní chyby (“nejsme žádní Supermani“) a rozjíždějí kampaň opakováním nesmyslů o německých platech.

Stroj na úspěch se zadřel

Koalice SPOLU je dnes přenošeným dítětem Petra Fialy. To on ji vydupal ze země, on pro ni přesvědčil i nejvíce pochybující ODS a on svou stranu odměnil návratem do Strakovky po dlouhých osmi letech. V situaci, kdy žádná ze tří stran pravého středu nebyla schopna svést vyrovnaný souboj s Andreje Babišem, to byl svým způsobem geniální fígl a generátor dobrých volebních výsledků.

Ve sněmovních volbách roku 2021 brala koalice SPOLU o tři desítky mandátů více než tyto tři strany samostatně o čtyři roky dříve. Ovládla Senát, zvolila si svého prezidenta. A spojení stran do užšího bloku omezilo nešvary z minulých koaličních vlád, tedy veřejné bitvy či permanentní překvapování jeden druhého. Navíc jí nahrávala často přehnaná oponentura dnešní opozice, ANO a SPD.

Tři starší pánové v brýlích

Postupně se ale potenciál tohoto spojenectví vyčerpal a benefity začaly řídnout. Koalice obě menší strany prakticky zlikvidovala: lidovci pod tlakem ODS ztratili svůj sociální rozměr a dělali krvavé kompromisy v kulturních tématech, topka zase musela zapomenout na svá stěžejní témata, jako byly razantní úspory, přijetí eura nebo zrušení veta v EU. Existence obou stran tím ztratila jakýkoliv smysl. Paradoxně z toho netěžila ani dominantní ODS, jejíž identitu koalice ještě dál posunula k zeleným a progresivistickým tématům, do ekonomického středu a k eurohujerství.

K tomu se v čase vládnutí přidala společná a až nečekaně silná neohrabanost v praktickém výkonu politiky, v personální práci uvnitř stran i v komunikaci s voliči. A popření – bez uzardění – mnoha vládních slibů. Koalice SPOLU přestala být lákavá i marketingově.

Ze zajímavě poskládaného tria lídrů, tedy váženého profesora z Brna, zemitého traktoristy z venkova a Pražandy s prořízlou pusou, zbyl jen Fiala a další dva starší brýlatí pánové, tedy teolog Výborný a po oznámeném odchodu Pekarové Adamové coby místodržící profesor radiologie Válek. Však také v novém vizuálu kampaně SPOLU původní „svatou trojici“ nahradil jen sám Fiala, dnes už bohužel s nálepkou okoukaného a nemilovaného vládního rozumbrady a vysílače signálů, kterého jeho okolí neautenticky stylizuje do showmana.

Fiala i SPOLU běží o život

Emancipační hlasy, které od vzniku koalice SPOLU nikdy úplně neutichly, půl roku před volbami sílí. A stala-li se dnes populárním pojmem „koalice ochotných“, pak ochotných ve SPOLU je čím dál méně.

V ODS se nejprve proti pražské kandidátce postavila její tamní buňka (a s přispěním odchodu Pekarové si vydupala změnu), koaliční smlouvu pak ale odmítly další tři ze 14 krajských organizací. A množí se výzvy ke konci koalice či odchodu předsedy Fialy. Pro zbylé dvě malé strany by sice bylo sebevraždou jít do voleb sólo, ale i tam se diskutuje, jak moc je perspektivní už navždy se nechávat vyvézt do Sněmovny na cizích zádech. Kácet koalici v této fázi kampaně už sice nikdo nebude, ale je pravděpodobné, že s úspěchem či neúspěchem SPOLU v podzimních volbách stojí a padá nejen Fiala, ale i jeho „přenošené dítě“.

A výhledy nejsou moc nadějné. Preference SPOLU jsou dlouhodobě na polovině podpory hnutí ANO a Fialovi už dýchá na záda i nemastný neslaný STAN. Naději na setrvání u moci by kromě zhoršení geopolitické situace mohlo zvýšit, kdyby ve volbách propadli Motoristé i STAČILO! a slušný výsledek udělal STAN i Piráti. I tak by ale SPOLU musela dostat alespoň tak 25 procent hlasů, o čemž se jí dnes ani nezdá.