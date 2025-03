Další skvělý týden úžasné vlády Petra Fialy. Na co nezapomenout, až jí budeme vystavovat vysvědčení

V Poslanecké sněmovně se jim podařilo přehlasovat veto Petra Pavla, který z Pražského hradu poslal původní vládní zákon zpět. Petr Fiala, který vládní předlohu s nemalými politickými náklady protlačil, si tudíž mohl připsat nemalý díl mediální pozornosti. Obzvláště kvůli vlastní slovní akrobacii, jelikož se svěřil, že souhlasí s většinou výhrad Petra Pavla spojeného s vládními stranami pupeční prezidentskou šňůrou.

Když tedy vládní zákonodárci a zákonodárkyně tentokrát znovu zvýšení platů politiků prosadili, byl vsazen nejeden brouk do hlavy. Buď byl původní vládní návrh paskvil, protože ho prezident nepodpořil, s čímž premiér souhlasí, tudíž vláda posílá do zákonodárného procesu zpackané normy. Nebo byl původní návrh skvělý, proto vládní většina přehlasovala prezidentovo veto, pak ale s výhradami stávajícího nájemce Pražského hradu stávající nájemce Strakovy akademie nemůže souhlasit.

V konečném důsledku ale jistě voliče potěší, že si politici přilepší o 6,95 procenta. Pan premiér dostane krásných 19 300 Kč navíc. Paní prezidentová dostane z prezidentských náhrad svých 100 tisíc Kč za to, že je manželka (předtím žádná manželka prezidenta nic takového nechtěla). Soudci mezitím podle předsedy soudcovské unie Vávry zbrojí k ústavní žalobě. Sláva moudrosti a pracovitosti vlády Petra Fialy! Akorát ve finále není jisté, jestli odvolal, co slíbil, nebo slíbil, co odvolal, když s výhradami proti zákonu, který nakonec stejně prosadil, prý souhlasí.

Sprostí podezřelí

Další skvělý a lákavý počin se týká poplatků České televizi a Českému rozhlasu. Jistě voliče potěší, že v podstatě už nebude možné se vyhnout nejen zvýšené platbě, i když ČT nesledují a ČRo neposlouchají, ale že byl ještě k tomu přidán valorizační mechanismus beroucí v úvahu inflaci. Ten zoufale chybí třeba u rodičovské – byla zvýšená jen některým, neboť děti narozené před 1. 1. 2024 a jejich rodiče asi podle vlády rekordní Fialovu drahotu nepociťují, vždyť kumulativní inflace za dobu Fialovy vlády přesáhla jen třicet procent.

Jistě každý ocení, že se navíc neplatí nově za „internet“, ale za pouhý fakt, že někdo má přístroj, který je schopný se k internetu připojit. Jistě rádi zvolí znovu Fialovo super vládu ti, kteří si ČT ani ČRo na zařízení schopném internetového provozu nepouští, případně si platí u soukromých poskytovatelů nějaký ten balíček digitální nebo satelitní televize, takže budou platit podruhé. Případně hlasy jistě rádi dají zaměstnavatelé lidí, kteří si v práci rozhodně nepouští ČT ani ČRo, ale firmy i tak budou platit násobky.

Třikrát hurá umu vlády Petra Fialy. Sice ministr Baxa ještě v červenci 2022 tvrdil, že se poplatky nebudou zvyšovat, ale je důvod mít radost. Zatím neplatíme speciální poplatek ani daň za vzduch jen proto, že máme zařízení, tedy ústa a dýchací systém, které jsou schopné dýchat. Ať žije autentická vládní konzervativně pravicová liberální politika, která se z pozice státu neplete třeba do toho, co si pouštíme na zařízeních schopných internetového provozu, případně jestli v nich internet máme. Jsme holt sprostí podezřelí, dělat si můžeme, co chceme, dokud platíme i za to, co nespotřebováváme.

Naprostý úspěch se odehrál v Poslanecké sněmovně na konci týdne. Vládní koalice dokázala svou soudržnost a jednotu. Lidovci a STAN nehlasovali pro vyhazovy bez důvodu, čímž zhatili ODS a TOP 09 významný krok zpět ke kapitalismu 19. století. Ovšem delší zkušební doba a výpověď platná hned místo od dalšího měsíce jistě voliče motivují, aby vládním stranám vesele znovu házeli hlasy při vidině platů jako v Německu a nákupů základních potravin Coca-Coly a Nutelly.

Mimochodem, jestlipak zdvořile zaplatili panu premiérovi za reklamu, když už je tak odtržený od reality, že neví, jaké jsou základní potraviny doporučené pro pevné zdraví? Alespoň něco málo na kampaň, jeho neziskovky nebo účast v nějaké super kampeličce by se nenašlo?

Kdo jednou zradil…

Kardiální úspěch ODS ovšem bylo získání Jana Lipavského. Voliče jistě motivuje, že dotyčný byl nejdřív pirát, aby pak jednal s TOP 09, kterážto ovšem jaksi není na výsluní a Jiří Pospíšil by po Lipavském třeba i chtěl práci, takže charakter Lipavský zakotvil s příslovečnou názorovou pevností u ODS: Není to přímo vzor cti, když nezvolen lidmi do Poslanecké sněmovny se dostal díky Pirátům na ministerský post, aby je pak zradil? Kdo jednou zradil, znovu zradí.

Leč voliči mohou zvolat paráda, vždyť podle pana premiéra je to ideální kandidát, protože má nejen stejné názory jako on, ale hlavně „Lipavský ztělesňuje hodnoty, které v těchto otázkách zastává koalice Spolu“. Budou voliči například v oblasti osobní integrity, věrnosti a rovné páteře vštěpovat stejné hodnoty svým dětem, chtěli by je ve svém okolí, jako je ztělesňuje zásadový Jan Lipavský za celé Spolu?

Tím se dostáváme k naprostému úspěchu skvělé vlády Petra Fialy. Jelikož na USA si nedovolí tak, jako na Slovensko nebo Maďarsko (takže například šéf diplomacie USA Marco Rubio s šéfem diplomacie RF Sergejem Lavrovem může, kdežto šéf slovenské diplomacie Juraj Blanár dle aktuální vlády nemůže), zaznamenal Petr Fiala kardinální úspěchy.

Za prvé, směl přiletět do Londýna, a v Paříži byl napodruhé přes video! Za druhé, shodli se s několika dalšími a Ursulou von der Leyenovou, že peníze veřejných poplatníků budou utrácet ještě více a lépe, akorát teď na zbrojení. Za třetí, na konci volebního období vládní koalice „má záměr“ předložit zákon ohledně migrace, neboť ten úžasný migrační pakt Víta Rakušana tak ideální není. K tomu všemu líčí na opozici pastičky spoluvinictví výzvami tu ke společnému jednání o obraně, tu o migraci.

Další úžasný týden skvělé vlády Petra Fialy za námi. A my zatím do voleb můžeme hledat školy, školky, doktory, léky, které nejsou, splácet vyšší daně a těšit se později do důchodu za méně peněz tak dlouho, až budeme vystavovat vysvědčení posledních čtyř let vládě Petra Fialy u voleb.