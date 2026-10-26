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Bitva o poplatky? Nedělejte ze způsobu placení televize a rozhlasu boj o demokracii

Miroslav Korecký
Glosa
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Lidé stojí s transparenty na pražském Staroměstském náměstí, kde probíhá...

Lidé stojí s transparenty na pražském Staroměstském náměstí, kde probíhá demonstrace spolku Milion chvilek proti návrhu vládní koalice na zrušení televizních a rozhlasových poplatků. (25. října 2026) | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Tisíce lidí demonstrovaly na pražském Staroměstském náměstí proti zrušení...
Lidé na pražském Staroměstském náměstí protestují proti zrušení...
Demonstrace Ruce pryč od médií! na podporu České televize a Českého rozhlasu...
Lidé na pražském Staroměstském náměstí protestují proti zrušení...
82 fotografií
Bitva o koncesionářské poplatky pro Českou televizi a Český rozhlas odstartovala. A jaká je základní chyba sněmovní opozice, aktivistických úderek, liberální části občanské společnosti a koneckonců i samotných veřejnoprávních sdělovadel? Že ze způsobu placení obou médií udělaly boj o demokracii. Chceš poplatky – pak jsi demokrat! Nechceš je – jsi autoritář, extremista, možná i fašoun. To utnulo možnost jakékoli smysluplné diskuse.

Způsob placení ČT a ČRo koncesionářskými poplatky je přitom dlouhodobě neudržitelný. Argumenty byly stokrát zopakovány. Je to nejdráže, tedy nejméně efektivně vybíraná daň či poplatek v Česku, neboť ohromná část z vybrané sumy se cestou poztrácí.

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Je to nejvíce asociální daň či poplatek, protože největší váhu chodu těchto médií přenáší na nízkopříjmové vrstvy, typově vdovy po sedmdesátce. Je to naprosto nemoderní způsob povinného financování v době, kdy řada lidí televizi a rádio vůbec nemá nebo sleduje jen komerční stanice a streamovací služby. A po poslední změně, kdy poplatky musí platit i majitelé mobilů či firmy podle počtu zaměstnanců, se z poplatku stala – promiňte – úplná magořina.

Od koncesionářských poplatků už odešlo 17 z 27 zemí EU. Naposledy před čtyřmi roky Francie, aktuálně přechod na jiný způsob financování avizoval nový generální ředitel britské BBC, světového etalonu veřejnoprávnosti, Matt Brittin: „Je to model včerejška, je přežitý a už není vhodný pro dnešní dobu.“ To se už dlouho ví i v Česku, v nedávné minulosti navrhovala zrušení koncesionářského poplatku ODS, o něco později Piráti, dnes ale tytéž strany tepou za stejný záměr ANO a SPD. A co víc, postavily bitvu o poplatky do nehorázné pozice: demokracie, anebo totalita?

Lidé stojí s transparenty na pražském Staroměstském náměstí, kde probíhá demonstrace spolku Milion chvilek proti návrhu vládní koalice na zrušení televizních a rozhlasových poplatků. (25. října 2026)
Tisíce lidí demonstrovaly na pražském Staroměstském náměstí proti zrušení poplatků za ČT a ČRo. (25. číjna 2026)
Lidé na pražském Staroměstském náměstí protestují proti zrušení koncesionářských poplatků. Demonstraci proti návrhu vládní koalice svolal spolek Milion chvilek pro demokracii. (25. října 2026)
Demonstrace Ruce pryč od médií! na podporu České televize a Českého rozhlasu (25. října 2026)
82 fotografií

Míč na zem a útokem na druhé čtení

Přitom nebýt toho, bylo by určitě o čem diskutovat. Pomiňme potřebnou obecnější debatu o podstatě a šíři veřejnoprávnosti na začátku druhé čtvrtiny 21. století. Ale i u samotného rušení koncesionářských poplatků je ve vzduchu řada otázek: má být náhradou přímá platba ze státního rozpočtu, speciální „televizní“ daň, anebo pevný výnos z některé z existujících daní? Jaké mají mít veřejnoprávní média záruky předvídatelného financování i nezasahování do obsahu vysílání? A jak vysoko má být nastavena startovací částka, která se pak bude dál valorizovat či indexovat?

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Lze-li v tuto chvíli ještě davu, táhnoucímu na Bastillu, něco poradit, pak je to toto: míč na zem a rozum do hrsti! Vláda koncesionářské poplatky určitě zruší, má na to odhodlání, hlasy ve Sněmovně, z voleb vzešlý mandát i dost času. Komu se ale nelíbí řešení, které kabinet nabídl, pak víc než bitím na poplach od sněmovního kecpultu nebo pouličními kravály zmůže racionální diskusí o parametrech navrženého řešení.

Ve druhém sněmovním čtení, do něhož zákon po sobotním hlasování vstoupil, jde navrhovat změny všeho podstatného – způsobu financování, pojistek i startovací částky. A o tyto tři věci jde především. Proto neupalujte na náměstích premiéra ani ministra kultury, ale tlačte na své politiky, ať prosadí úpravu parametrů. Chce ale dnes ulice takto nudnou radu slyšet?

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