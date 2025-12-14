Kdepak, voliči nejsou extremisté. Sbohem a šáteček, nevděčníci, uvidíme se u voleb

K chvále, jak se naší zemi daří, dá se říci následující. Nakonec všichni víme, jak se za poslední čtyři roky vládě i nám dařilo. Za všechny uvedu příběh ze života, neboť stáli vedle mě dva penzisté ve vedlejší frontě u pokladny supermarketu a paní říká svému manželovi: „To je hrozný, viď. A zajímavý! Jak platíme pořád víc a v tom košíku je pořád míň.“
Petr Fiala prohlásil, že ještě neví, co bude dělat, ale že kromě poslancování chce jistě učit a pracovat s mládeží. Potěš koště, jestli jim bude vykládat, že základní potravina je slazený nápoj zahraniční provenience a také oříškový krém, z něhož je většina stejně obarvený tuk.
Doufejme, že mládež nenasaje přesvědčení, že jeho vláda je nejlepší, zatímco všichni ostatní, kteří si to o ní nemyslí, jsou extremisté, populisté, pátá kolona Ruska, ruští švábi, nedemokraté, tahači země na Východ, na Slovensko, do Maďarska, do Ruska. Snad si děti nenamohou oči, až budou vyhlížet ty ruské tanky, které měly podle Fialy přijet v případě vítězství Andreje Babiše, kterýžto měl utéct do Francie – a světe, div se, ruské tanky tady nejsou, předseda hnutí ANO tady je.
Cestovka za naše peníze
V čele Poslanecké sněmovny se zatím činí Tomio Okamura. Zjistilo se, jaká to za naše peníze byla cestovka. V zimě za teplem, v horku za svěží brízou, jen to hvízdalo. Má pravdu, předseda Fiala, jistě jen ti, kteří ho straší, kdykoliv otevře ledničku, by se mohli podívat na zoubek cestování za státní.
Mezitím se ukázalo, že i přes veškeré zálohové faktury a výdaje pro výdaje, nákupy děl bez připravených garáží, předražených kuchyní od bývalých senátorů ODS, nepodaří se nejspíš dosáhnout ani těch „nezpochybnitelných“ dvou procent výdajů na zbrojení/obranu. A s čím najednou za STAN přišla paní Kovářová? Že není důležité kolik, ale jak smysluplně... Může to být jednou více, jednou méně. Aha, a já myslel, že to říkají jen extremisté, populisté, pátá kolona (do voleb asi ano, po nich už ne).
|
Měl jsem více jezdit mezi lidi. Fiala o svých chybách a budoucnosti v politice
Vtipnost odehrála se v Poslanecké sněmovně. Hlasovalo se o usnesení v zahraničním výboru, mimo jiné tam šlo o Benešovy dekrety, které Progresivní Slovensko chce přezkoumat na Slovensku. A s čím přišli Marek Benda za ODS společně s dalšími poslanci končící vlády? Že by se ČR neměla vyjadřovat k vnitřní politice na Slovensku. Aha, a kdo jim kvůli jejich vnitřní politice – nejvyšší její výraz je, kdo vyhraje volby a složí vládu, která může mít suverénně, jaké chce postoje – zrušil mezivládní konzultace? Fialova vláda.
Epizody typu kasajícícho se Mariana Jurečky, jak čeká na Aleše Juchelku s chutí a radostí připraven, a domluvil mu schůzky s úředníky, když se Marian Jurečka ještě před pár týdny čílil, co že si Juchelka dovoluje mluvit s úředníky, protože to by si on nedovolil a nechybí mu na MPSV 32 miliard, ale jen maximálně osm až 12 miliard, to jsou jen střípky k pobavení.
Stejně jako tvrzení, že byla důchodová reforma, když hlavní změny parametrů byly později do důchodu za méně peněz. Ministr Stanjura mlčí, a asi tiše dumá, jestli dokáží Andrej Babiš a Alena Schillerová naplnit znovu vybrakovanou státní kasu a jak to dříve Schillerová s Babišem dělali, že měli rozpočet v přebytku a pak to zhatil virus.
Vtipný je ministr Hladík, který si ještě na konec stačil zaletět do Brazílie na summit, aby zjistil, že jeho podřízení se mezitím připravují na šetření a vyhazovy v předtuše příchodu Motoristů sobě. Takže po návratu z Brazílie to zatrhnul. Pan předseda vlády Fiala na konec mandátu v Angole za teplem, vládní výjezd do Vietnamu, kde mohli soudruhům pod rudými hvězdami říci, že tento symbol u nás bude trestný od příštího roku.
Eva Decroix, podle níž vše super, ale raději do vedení ODS už nemíří, palačinky však jistě umí skvělé. Takto bychom mohli pokračovat, typu holedbání ministra Válka, jak je vše báječné, zatímco my občané víme, že nejsou pořád léky ani vakcíny, a když jsou, je jich málo.
Byla to doba krušná i zábavná
Podtrženo sečteno. Petr Fiala řekl, ostatní mu přikyvovali, že z veřejného života nezmizí, neboť se nemůže dívat, jak vládnou populisté a extremisté (v jiných vyjádřeních také nedemokrati, pátá kolona – viz Markéta Pekarová Adamová – k vládě se dostává pátá kolona Ruska). Fiala tím uráží politickou konkurenci v celku, tedy nejen strany a hnutí, ale také jejich voliče, kteří volby vyhráli.
|
Fiala označil svou vládu za úspěšnou, veřejnosti předloží zprávu o stavu ČR
Buď jsou podle Fialy tedy občané voliči nesvéprávní, většina voličů extremisté a populisté (plus další urážky) nebo na rozdíl od bývalé vlády žijí každý den životy všudypřítomné drahoty, zvýšených daní, upadajících služeb státu a neustálých ideových cvičení.
Říkal také končící předseda vlády, že mohl snad jen jednu věc udělat trošku lépe. Jezdit více po České republice a zajímat se o život v ní a mluvit s občany. Je to tak, předsedo, voliči nejsou extremisté, populisti atd. Voliči hledají toho, komu je košile bližší než kabát.
Snad pan předseda vyhledá odbornou konzultaci a příští volby zase nepojede ve stylu uvidíme se u voleb, holoto nevděčná, extremisté a populisté. Poslední čtyři roky byla doba krušná, ale na druhou stranu, při pohledu zpět, zábavná. Duch doby, zeitgeist doby minulé byla knuta pletená z fraškoidní šaskárny.