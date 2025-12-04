Rozpočtové provizorium a vyšší schodek? To první je daň za demokracii, to druhé trend doby

Zároveň je stále pravděpodobnější, že nakonec bude schodek vyšší, než dnes kdokoliv připouští.
Není překvapením, že se vznikající vládě Andreje Babiše rozpočet sestavený odcházejícím kabinetem nelíbí. Rozpočet vždy odráží politické priority. Při výměně vlád se mění i to, komu chce stát pomáhat a kam směruje investice. Nikdo nechce, aby mu politiku určoval předchůdce prostřednictvím rozpočtu.
Na druhou stranu jde o dokument, který je extrémně složitý. Nelze ho kompletně přepracovat bez detailních dat z ministerstev a bez aparátu, který s rozpočtem pracuje celý rok. Sněmovní úpravy to nevyřeší. Takzvaná „lidová tvořivost“ poslanců vede spíše k přepisování položek podle regionálních zájmů než ke vzniku funkčního celku. Když se to odehrává u části rozpočtu, lze to přežít. Když u celého, hrozí chaos.
Bez optimismu a naděje
Nabízí se dvě cesty. První je dočasně přijmout parametry stávajícího rozpočtu a upravit jen to, co je mimo strukturální schodek – tedy výdaje na obranu nad dvě procenta HDP a půjčku na dostavbu Dukovan. Jde o 49 miliard. Ty by mohly být přesunuty jinam. Ani to by zřejmě ale nestačilo. V polovině roku by musela přijít nová verze rozpočtu.
Druhou, realističtější možností je rozpočtové provizorium. Politicky se vysvětluje lépe. V historii Česka se s ním už třikrát pracovalo a stát fungoval dál. Je to prostě daň za demokracii. Voliči chtějí změnu a ta si musí chvíli počkat. Po nějaké době přijde nový rozpočet, který vypracuje vláda, která mezitím nastoupí do úřadu.
Zřejmě také dojde na úpravu zákona o rozpočtové odpovědnosti, protože požadavky vznikající vlády bude nutné financovat a zákon o rozpočtové odpovědnosti tomu brání. Nebo se jednoduše nadsadí očekávané příjmy. Vyšší výdaje dnes nejsou výjimka, většina vyspělých států utrácí více než v minulých desetiletích. Mezinárodní měnový fond dokonce nedávno upozornil, že se globální zadlužení dostane ke konci dekády na úrovně jako po druhé světové válce.
Hlavní otázkou je, zda vyšší výdaje povedou k růstu podobnému tomu, jaký nastal na Západě po druhé světové válce. To není jisté. Chybí nám totiž jak rozumná strategie státních investic včetně těch do infrastruktury a školství, tak poválečný optimismus vítězů či alespoň naděje tehdejších poražených. Ale třeba všechno tohle nová vláda a česká společnost někde najde. Uvidíme.