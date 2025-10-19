Se svými vylomeninami nám Fiala se Stanjurou budou chybět. Dělají mnoho pro naše zdraví

Tolik tři věty vycházející ze zřejmých argumentů. Nejdříve Zbyněk Stanjura (ODS) tvrdil, že na dopravní stavby je, a Andrej Babiš že je na hranici dezinformací, když tvrdí, že není a v rozpočtu chybí miliardy, aby se druhý den ukázalo, že ty peníze opravdu chybí, což přiznal i ministr dopravy Martin Kupka (ODS).
Ten, který si ještě u původního návrhu veřejně také stěžoval, že desítky miliard do jeho resortu chybí. Ministr financí Stanjura pak prý našel někde nějaké miliardy, ale nikdo neví kde, protože materiál do Poslanecké sněmovny odmítá poslat. Situace je tak absurdní, že ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) prohlásil, že on za svůj resort svému nástupci rozpočet pošle i s komentáři, protože tak je to správné.
Mezitím se rozjela klasická akce pomluv pro pomluvy, což Petr Fiala korunoval douškou, že Andrej Babiš tvrdil, že má plán, a teď žadoní, ať mu pošle rozpočet, protože nemá. Pravda ale je, že stávající konání Petra Fialy a Zbyňka Stanjury není nic jiného než naschvál neboli slovy výše řečeného Miroslava Kalouska (bývalého ministra financí) „vážně není čas na uražené klukoviny“.
A proč není čas? Nikdo neví, kdy nová vláda bude. Případná budoucí vláda nemá k dispozici státní aparát, takže si nemůže přepracovat rozpočet v celku na koleni neboli zhmotnit svůj plán. Jestliže chybí peníze na zdravotnictví, školství i dopravní stavby, musí se pracovat rychle. Jinak směřujeme do rozpočtového provizoria, což znamená hospodaření s jednou dvanáctinou výdajů letoška.
Naschvál, klukovina a sprosťárna
Fialova vláda navrhla původně schodek o 45 miliard vyšší. Z hrozivých minus 241 miliard na hrůzostrašných 286 miliard. Tudíž logicky jedna dvanáctina výdajů letoška nebude odpovídat nárokům podle Stanjurova původního nároku na příští rok.
Navíc, jde o priority. Voliči se jasně vyslovili, koho chtějí nahoře a koho ne, jejich vůle by se měla zhmotnit v nové vládě a nové Poslanecké sněmovně. Není vzhledem ke kauze rozpočtu bez zajímavosti, že z vůle voličů se Zbyněk Stanjura s Poslaneckou sněmovnou loučí a Petr Fiala prohrál na kroužky s Alenou Schillerovou. Ta už slíbila, že chce, aby se opět nezvyšovaly odvody živnostníkům. Karel Havlíček už slíbil plán snížení cen energií (úpravou regulované složky), SPD mluví o opětovném hrazení OZE, všichni sborově o prioritách pro české občany především.
Toto vše se musí projevit v novém rozpočtu, pokud nechce pravděpodobná budoucí vláda opakovat chyby vlády stávající – neplnit své sliby. Čím později půjde rozpočet do nově zvolené Poslanecké sněmovny, tím déle bude trvat vypracování nového. S tím původním se kvůli volbám už pracovat nedá, navíc nevíme, jestli opravdu Zbyněk Stanjura někde našel ty miliardy. Plus je ještě možnost, že stávající vláda bude vládnout i do konce roku, takže stejně své dílo musí poslat do Poslanecké sněmovny, takže proč zdržují? Do nové vlády je odpovědnost přece na stávající vládě, jejíž výkon voliči ohodnotili prohrou.
Podtrženo, sečteno – Petr Fiala a Zbyněk Stanjura dělají nejen naschvál a klukovinu, ale ještě se z toho radují jako malý Jarda (ustálené rčení, bez urážky Jaroslavů). Obecně řečeno je odmítání poslat do nově zvolené Poslanecké sněmovny státní rozpočet sprosťárna ke všem občanům, ať už kohokoliv volili. My všichni tady žijeme a neměli bychom být obětí faktu, že ti, kteří se prohlašují za jediné demokraty, se nedokáží smířit s výsledkem demokratických voleb a chovají se jako fracci. V takovou situaci by člověk musel opravdu plakat.
Raději u toho nechtějí být
Nemá ale smysl se trápit kvůli nízkosti jiných, takže je lepší se smát. Smích léčí, tudíž se nám bude stýskat po vylomeninách Fialy, Stanjury a spol., kteří udělali vlastní neschopností, odtržením od skutečnosti a politikařením pro naše zdraví mnohé. Sami se zesměšnili, důvěru voličů z roku 2021 porušováním slibů prohospodařili, v kampani absurdně strašili a teď ani se ctí neumí přijmout porážku.
Neboli – jak říkali jejich bývalí voliči v průběhu otřesné volební kampaně koalice Spolu – buď si tak nakradli, že u toho nepotřebují být a chtějí si ty peníze užít v klidu, nebo u toho raději být nechtějí, protože to tak pokazili. K tomuto lidovému sarkasmu položme si otázku, není to kombinace obojího? Nebo je zase nevděčný lid? Voliči neocenili otcovství a bratrskou péči světového lídra Fialy, a přispěli i potměšilci, kteří místo aby budovali, tak se vysmívali a podrývali tak, jako v tomto textu.