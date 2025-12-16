S taxikáři jen česky? Vzpomeňme na Vietnamce: česky neuměli, přesto u nich lidé nakupovali

Teď je tu aktuální otázka. Bude lepší, když taxikáři budou muset prokázat znalost češtiny? To není spekulace, ale plyne to z programového prohlášení vlády. A média, třeba web iDNES.cz, takovou situaci – situaci, kdy by byli připuštěni k provozu jen taxikáři s prokázanou znalostí češtiny – zkoumají či vyhodnocují.
Výsledek odhadují vesměs podle očekávání. Bude to „uživatelsky přívětivější“ (bude snadnější domluva s řidičem, ale ta se už dnes do značné míry odehrává elektronicky, po telefonu mezi zájemcem i firmou provozovatele). Jenže bude to dražší a časově náročnější.
Předpokládáme-li, že ne všichni taxikáři z ciziny si vzápětí jazykovou zkoušku pořídí, jejich počet logicky poklesne. A kde je méně taxikářů, je nižší nabídka a vyšší ceny. To jsou počty pro pátou třídu. Kde je méně taxikářů, prodlouží se i doby čekání a dojezdové časy.
Vyplatí se to v konečném důsledku? Převáží dobrý pocit z toho, že stát přinutil taxikáře, aby se učili česky, nad tím, že si za ten pocit lidé připlatí? Uvidíme. Zatím lze pouze spekulovat: vládní koalice sází na to, že její voliči používají taxíky jen málo a že voliči nové opozice na ni budou nadávat tak jako tak. Ať budou taxíky dražší, nebo ne.
Bude to v Praze jako v New Yorku?
Ty rozdíly nemusí být malé. V samotné Praze je podle čísel zveřejněných na iDNES.cz asi 15 tisíc taxikářů, z toho přes osm tisíc Čechů, šest tisíc Ukrajinců, přes tisíc Uzbeků a například sto Nigerijců. A v ceně? Uber žádá (v poledne u Hlavního nádraží) 11,50 Kč za kilometr, domácí firma AAA si účtuje pevnou cenu 27,90 Kč za kilometr. Stojí ten rozdíl za hrdost, že vás veze česky mluvící řidič? Asi jak komu, že.
|
Za pár minut jízdy po Praze taxikář požadoval 75 eur, na turisty křičel
Samozřejmě platí, že bezproblémová domluva s taxikářem není argument, který lze shodit se stolu či bagatelizovat. Fanoušci amerického režiséra Jima Jarmusche si oblíbili jeho film Noc na Zemi. Odehrává se v prostředí taxíků v Los Angeles, New Yorku, Paříži, Římě a Helsinkách. Kouzelná je scéna z New Yorku, kde taxikaří východoněmecký uprchlík (hraje ho Armin Mueller-Stahl), jenž ani neumí pořádně anglicky, ani se nevyzná ve městě, ani neumí řídit auto s automatickou převodovkou. Výsledek? Zákazník to nevydýchá a nešťastného taxikáře u volantu vystřídá.
Toto u nás nehrozí, však i ve filmu to byla nadsázka. Ale vládní záměr s jazykovými testy pro taxikáře může v praxi leccos ozřejmit.
Říkali jim „rákosníci“, ale kupovali u nich
Před pár dny vyšel na webu Lidovky.cz text motoristického publicisty Vojtěcha Dobeše. Uvažoval, že zrušení přísného konce spalovacích motorů v EU od roku 2035 může paradoxně přispět k rozvoji elektromobility. Pro mnohé je volba auta se spalovacím motorem součástí jejich identity na poli kulturní války: pokud mi „oni“ něco zakazují či přikazují, na just si pořídím symbol spalovacího vzdoru. Ale když ten zákaz zmizí, když se prosadí svobodná možnost volby, lidé budou více kupovat elektroauta.
|
Zrušení „zákazu spalovacích motorů“ je to nejlepší, co se elektromobilitě mohlo stát
Nemohlo by nastat něco podobného – v obráceném gardu – v taxislužbě? Budou-li nám „oni“ přikazovat, že musíme jezdit jen s česky mluvícími taxikáři, nebude si tím víc lidí objednávat ty nečeské?
Jistěže to je pustá spekulace. Ale můžeme si připomenout 90. léta a úspěch vietnamských trhovců. Byla to doba, kdy zdejší Vietnamci mluvili velmi špatně česky. Kdy jim lidé toho typu, kteří dnes volí ANO či SPD, říkali „rákosníci“. Ale když šlo o nákup, byly jejich stánky obležené.