Jak se chystat na průšvih. Je lepší trénovat hledání úkrytu, nebo život bez elektřiny?

Vyrůstala na jihočeské vsi za druhé světové a měla válečné instinkty. Ani ne ty bojové, i když při cestách do školy zažila nálety „kotlářů“ na vlaky. Spíše instinkty lidské, potřebné k přežití v čase průšvihu a nouze: co mít doma v zásobě, co nakoupit, co poslat příbuzným do Prahy (králíka) a podobně.

Dnes to zní jako „historky starých zbrojnošů“. Jako něco, co bylo před osmdesáti lety, ale už se nevrátí. Skutečně? Je pravda, že další tři generace válečné instinkty jen ztrácely. Ale stejně tak je pravda, že už tři roky zuří válka na Ukrajině, kde se válečné instinkty – způsoby chování umožňující přežít za náletů, kolabujícího zásobování i vypínání elektřiny či tepla – obnovily. U nás se nahlas a vážně uvažuje, jak na válečné instinkty už preventivně nachystat děti.

Proto vláda ve středu schválila dokument nazvaný Koncepce přípravy občanů k obraně státu 2025 až 2030. Nepíše sice doslova o válečných instinktech, to by působilo jako příliš velké strašení, ale o válečné instinkty tu jde.

Většina to bere vážně

Ten dokument je samozřejmě do značné míry byrokratický, čemuž odpovídá i jeho jazyk. Za cíl si dává postupně vytvořit koordinovaný systém přípravy občanů k bezpečnosti: „Koncepce v návaznosti na obrannou strategii ČR reflektuje potřebu změny celkového přístupu k obraně, který vyžaduje zapojení celého státu a společnosti, jelikož zajišťování obrany není úkolem pouze ministerstva obrany a ozbrojených sil.“ Ufff.

Dokumenty psané tímto jazykem asi moc občanů číst nebude. Pro většinu lidí má špatný zvuk i sousloví „branná výchova“. Až příliš připomíná komunismus. Ale faktem je, že užitečnost této průpravy si většina lidí uvědomuje. Dokládá to text na webu Novinky k tomuto tématu. Provází ho anketní otázka, zda příprava na válečné či krizové situace má být součástí výuky. Hlasovalo na 13 tisíc lidí, což je na webovou anketu dost, a 80 procent odpovídá ano.

Většina si uvědomuje, jak důležitá je výchova k tomu, co tu pracovně nazýváme válečnými instinkty. K tomu, jak čelit průšvihům (od přírodních katastrof až po válku), jak a kam se při útoku schovat, jak ošetřit zranění, jak si obstarat věci potřebné k přežití.

Nasát atmosféru válečného krytu

Jak už bylo řečeno, válečné instinkty se netýkají situací výhradně bojových. Kdo viděl film Železná lady, životopisný snímek o Margaret Thatcherové, možná si vzpomene na půvabnou scénu. Píše se rok 1940, zuří bitva o Británii, houká letecký poplach a patnáctiletá Margaret mizí z hokynářského krámku rodičů do sklepa. Tam jí dojde, že zapomněla zakrýt máslo, vystartuje, poplach nepoplach, běží nahoru po schodech a máslo zakryje. I toto patří ke zkušenosti krizí a válek.

V Británii se zachovalo dost protileteckých krytů z roku 1940. Není náhoda, že o prázdninách se pořádají organizované pobyty dětí v nich. Aby „nasály atmosféru“, aby si zkusily pár dnů života bez teplé vody, telefonu, televize, internetového připojení. I tak lze alespoň symbolicky přiblížit válečné instinkty.

Tím se vracíme k dnešku a do Česka. Je jistě užitečné a potřebné, naučí-li se děti ve škole, v kroužcích či kurzech, jak vyhledat úkryt, jak ošetřit zranění, jak sehnat obživu v době krize, války či obecně průšvihu. Ale něčím zásadnějším, něčím, co už tři roky zažívá Ukrajina, něčím, co i u nás stojí za trénink, může být i něco jiného.

Jak by obstály děti (i mnozí dospělí) zvyklé od nejútlejšího věku na mobilní telefony, neustálé spojení, permanentně dostupný internet, tedy děti závislé na permanentně fungující elektřině, v situaci, kdy proud prostě nejde? Kdy nejde dny, ale třeba i týdny?

Poradili byste si bez chytrých mašin?

Toto je zajímavé téma pro rodiče, pedagogy, lidi z bezpečnostní branže i pro „ajťáky“. Jistě, dnes jsou k dispozici baterie s dlouhou výdrží, power banky i jiná zařízení. Ale čím dál více si zvykáme na to, že tolik věcí – od běžného nákupu potravin přes osobní kontakt až po pořízení jízdenek, práce v zaměstnání či průkazů totožnosti – se odehrává v digitálním prostředí, tedy s nezbytným připojením ke zdroji elektřiny.

Někdy člověk žasne, vidí-li, jak si děti poradí s tak složitými technologiemi, jako jsou chytré telefony nebo digitální ovládání toho či onoho. Ale správná otázka pro nacvičování reakcí na průšvih zní jinak. Víme, jak by si děti poradily bez těchto technologií? Jak by zvládly situaci bez elektřiny, situaci, jakou nikdy nepoznaly? I toto je součást válečných instinktů v dnešní době. I toto stojí za otestování.