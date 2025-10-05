Proč Fiala dostal naloženo. Byl skvělý venku, ale doma ho ničila slepá skvrna

Petr Kamberský
Analýza   11:00
Kde udělali soudruzi ze Strakovky chybu, chtělo by se jízlivě ptát při pohledu na původní koalici pěti stran, která měla na počátku luxusní většinu 108 poslaneckých křesel, přitom ji voliči z vlády právě vypráskali – v novém sněmu dostane ODS, STAN, lidovci, TOP 09 a Piráti s podporou Zelených dohromady pouhých 92 poslanců. Tedy jen o desetinu více než samojediné Babišovo ANO. Ale jízlivost není na místě: autor těchto řádek nepochybuje, že historie bude ke kabinetu Petra Fialy výrazně smířlivější, než je aktuální zklamání či přímo nahněvanost voličů.

Končící premiér a lídr koalice Spolu Petr Fiala. (4. října 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Žádná vláda, krom té Babišovy za covidu, se nepotýkala s tak silnými a nečekanými vnějšími krizemi. Žádná vláda nezvýraznila Česko na mentální mapě západního světa tak jako ta odcházející.

Věren ideologickým poučkám, věren modle trhu, jenž však v žádném případě nebyl volný, svobodný ani nesplňoval a nemohl splňovat nároky ideální konkurence, kabinet odmítal pomáhat českým, moravským a slezským domácnostem. Sociálně ekonomická slepota tak zhatila jeho nesporné zahraničněpolitické, bezpečnostní i humanitární úspěchy.

Svým způsobem může být Fialův kabinet na sebe pyšný: před čtyřmi lety získal ve volbách v podstatě stejně hlasů jako dnes. Navzdory všem těžkostem, navzdory mimořádným výzvám v podobě inflace, války, energetické krize a čtyř set tisícům uprchlíkům. To je, při vší skepsi, vlastně zcela mimořádný výkon.

