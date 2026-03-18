Český internet má o jednu ze svých četných kuriozit méně. Z Wikipedie zmizelo kuriózní pojmenování pruhu zeleně na břehu řeky Malše v Českých Budějovicích. Podle wikipedistů se měl jmenovat Leninovy sady. Minulý týden však encyklopedisté náhle změnili názor. Klíčovou editaci provedl 10. března ve 21.24 uživatel podepisující se přezdívkou Idkcie245. Heslo má v současnosti titulek Park Dukelská. Stejný název používá pro inkriminovaný pruh zeleně i českobudějovická radnice.
Idkcie245 podle poznámky ke své vlastní editaci jednal na základě diskuze. Sám mám na definitivním konci vůdce bolševiků v jihočeské metropoli určitou zásluhu. Taky totiž do Wikipedie přispívám, i když poměrně málo. Diskuzi k názvu článku jsem osobně založil. Dost pravděpodobně však šlo jen o poslední kolo daleko delší debaty.
Jak jsem zveleboval aneb v Českých Budějovicích je Lenin věčný
Park vznikl jako zahrada domu místního německého spolku v roce 1872. Po válce Němcům dům i zahradu zabavili Češi. Následně ho přejmenovali, napřed na Slovanskou zahradu, pak na Leninovy sady. Komunistický název ovšem rychle upadl v zapomnění. Dochoval se jen v odborných článcích a knihách o místní historii.
Já, angažovaný měšťan
V roce 2007 zmínil pojmenování Českobudějovický deník. O třináct let později založil heslo k parku wikipedista Xth-Floor. Jeho jméno doložil kromě textu z Deníku odkazem na další článek v Hospodářských novinách z roku 2017. Následující čtyři roky pak pilní editoři online encyklopedie heslo upravovali a vylepšovali. Někdy v létě 2024 jsem na něj narazil já. Připadalo mi jako dobrá kuriozita.
Bylo to v době, kdy ještě vycházely papírové Lidové noviny. Navrhl jsem ho proto na redakční poradě jako možné téma. Celkem se líbilo. Jenže pak Mafra tištěné Lidovky zrušila.
„Leninovy sady“ v Českých Budějovicích nejsou. Rozhodnutí Rady MNV z roku 1949 se nerealizovalo
Na Leninovy sady se tak znovu zapomnělo. Vzpomněl jsem si na ně až po několika měsících v souvislosti s participativním rozpočtem města. České Budějovice pořádají totiž každý rok akci, v níž mohou občané jihočeské metropole navrhovat vylepšení města. K těmto občanům patřím i já.
Další ročník akce se měl konat v březnu 2025. Hned první možný den jsem v ní navrhl přejmenování parku. Přišla mi však odpověď, že můj námět nesplňuje požadavky na zařazení do plebiscitu. Vysvětlení proč to tak je, chybělo. Připadalo mi to legrační. Napsal jsem proto o svém zážitku článek.
Encyklopedie vs. magistrát
Na můj text tentokrát zareagovala radnice. Podle jejího tvrzení Leninovy sady v Budějovicích nejsou. Dobrá, řekl jsem si. V tom případě musí mít název hesla špatně wikipedisté. Proto jsem na diskuzní stránce Leninových sadů navrhl, že by se možná hodilo článek přejmenovat. Argumentoval jsem odpovědí města. Na můj návrh zareagoval zakladatel hesla Xth-Floor.
Text na Lidovkách podle něj jako podklad pro přejmenování nestačil. Vadilo mu, že je označený jako názor. Wikipedisté dávají přednost faktům.
Odstraňte Leninovy sady z Wikipedie, žádá primátorka úpravu názvu městského parku
Podle Xth-Floora měl být největší odporník na Leninovy sady šéf místního archivu, historik Daniel Kovář. Heslo ho na různých místech zprostředkovaně citovalo. Navrhl jsem proto kolegům z českobudějovické přílohy Mladé fronty, aby se na název parku zeptali přímo u zdroje.
Opravdu to udělali. O Leninových sadech tak vyšel další text. Historik Kovář se v něm vyjádřil. Naneštěstí však dost neurčitě. Řekl, že se název „oficiálně nepoužíval, byť je asi stále platný.“
Devět měsíců mlčení
Výrok znalce městských dějin se dal vykládat různě. Někteří wikipedisté ho brali jako důkaz podporující stávající pojmenování hesla. Podle jiných naopak znamenal pravý opak. Následovalo několik rychlých pokusů o přejmenování článku a jejich následných vrácení do původního stavu. Část editorů argumentovala, že se pojmenování Leninovy sady vztahovalo k o chlup většímu kusu zeleně než dnešní park.
Mezi navrhovanými změnami proto bylo i rozdělení hesla na dvě. Tento přístup však rovněž ztroskotal. Diskuse o přejmenování několikanásobně přesáhla délku původního článku. Ten je ostatně vcelku krátký. Značnou část jeho délky zabírá historie pojmenování parku.
Jsme wikipedisté. Budete refaktorizováni. Odpor je marný. Lenina si necháme
Diskuse skončila plichtou. Wikipedisté jsou totiž při psaní hesel a jejich upravování vázáni přísnými zásadami. Na jejich základě vrátili článek do víceméně původní podoby, jakkoliv podivně působil. Záležitost pak na zhruba devět měsíců usnula.
Letos v lednu se k ní ale editoři internetové encyklopedie vrátili. Nová debata tentokrát vyústila v přejmenování hesla. Pokusy o něj opět provázelo několik vrácení do původního stavu.
V době psaní dnešního sloupku však článek zmiňoval název Leninovy sady jen jako historické pojmenování. Heslo samotné se jmenovalo Park Dukelská. Vzhledem k povaze Wikipedie se stávající stav může snadno změnit.
Je však možné, že Lenin v Českých Budějovicích opravdu definitivně zemřel. A teď mě omluvte. Všiml jsem si, že změna názvu hesla ještě není zapsaná v seznamu budějovických parků a zahrad. Jdu ho přepsat.