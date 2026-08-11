Páral po spirále spíše klesal dolů. Jeho černá pentalogie ale stála za to

Páral měl od počátku jasno. Chtěl vždycky úspěch, solidní hmotné zajištění. Víno, ženy, zpěv. Chtěl být vidět na těch nejlepších pozicích, v nejvybranější společnosti. Chtěl život na vysoké noze, volňáska do Celebritánie. Za jakéhokoli politického klimatu, za jakoukoli cenu. Takže se s tím moc nepáral. Psal samozřejmě, jak uměl (a že uměl od počátku na výbornou!), ale psal taky, aby mohl pohodlně vydávat, aby šel ke čtenářům v desítkách, stovkách tisíc výtisků.
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Minimálně čtvrtstoletí se mu to dařilo. Hlavně černou pentalogií – a pak jejím nedokončeným pandánem, bílou tetralogií. Znalci chválí i něco z jeho vědeckofantastického snažení. Porevoluční tanečky a pózování uprostřed prodejné nahoty pak nechválí už skoro nikdo.
Přitom nástup měl Páral, jak řečeno, silný, suverénní, slibný. A konkurence byla mimořádná! Rok před jeho pseudonymní prvotinou Šest pekelných nocí (1964) debutovali Bohumil Hrabal nebo Ladislav Fuks, Milan Kundera vydal tehdy První sešit směšných lásek, Václavu Havlovi premiérovali v Divadle Na zábradlí Zahradní slavnost; ve čtyřiašedesátém pak publikoval svou první knížku Střepiny v trávě taky Vladimír Körner. Navíc Páral žil mimo centrum, pracoval v národním podniku Chemopharma v Ústí nad Labem, v Pardubicích totiž absolvoval Vysokou školu chemicko-technologickou. Přesto měl jeho první knihy tehdy doma nejspíš každý, určitě si je taky pamatujete: Soukromá vichřice (1966), Katapult (1967), Milenci a vrazi (1969) nebo Profesionální žena (1971). Čím tedy Páral uspěl, jak se prosadil?
Nezmizet ze scény
Nejspíš právě kombinací technologického, potažmo biologického – s lokálním a všedním. Technicky přesným a hutným výkresem každodenního lidského snažení, panelákového pachtění v hmotě těla i temnotách duše stejně jako pracovní nudy a celkově životního stereotypu. Trochu jako v poezii Miroslava Holuba.
Struktura vyprávění je jasná, hrdinové modeloví, jejich řeči pak otevřené, zábavné, čtivé. Rádo se tu jí a pije, mluví o hadrech a interiérovém designu – a samozřejmě taky miliskuje a souloží. Trochu jako v nově vydané próze Ludvíka Vaculíka Stará postel, která je kolážovaným deníkem právě takové prudké, rozbujelé sexuální touhy. Ostatně hned jedna z prvních kapitol knihy, psané v rozmezí let 1978 až 1998, se jmenuje „Nocleh u Párala“.
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S nástupem sedmdesátek dostal Páral zřejmě trochu strach, že by mohl zmizet ze scény. A tak začal ve svých textech tu dřívější sympaticky kritickou notu přepisovat servilitou, optimismem (například v románech Profesionální žena, Mladý muž a bílá velryba nebo Radost až do rána). Trochu jako Ladislav Fuks svým Návratem z žitného pole nebo Pasáčkem z doliny.
V osmdesátkách Páral hbitě přeřadil na dobově populární sci-fi. A po revoluci skočil šipku rovnou do moře erotiky a pornografie, které nově zalilo jak zdejší kulturu, tak společnost a politiku, a napsal Playgirls, zřejmě svůj nejhorší kus. V mezičase pak ale stihnul ještě dvojí: vydat se na cestu jogína – a být víc než zadobře s režimní tajnou policií. Prý už od poloviny padesátých let. Jenže i v tomhle měl silnou konkurenci: Egon Bondy nebo zmíněný Milan Kundera by mohli vyprávět.
Zůstává dodnes
Ona ta smrt v den čtyřiadevadesátých narozenin má možná něco do sebe. Jako by se Vladimír Páral točil jako spisovatel po spirále. Ovšem kvalitativně spíš dolů. Nahoru vyletěl hned svou první pentalogií. A tou nahoře, v těch vyšších patrech české literatury po pětačtyřicátém roce, zůstává dodnes. I po smrti.