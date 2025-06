Putin jako mírotvůrce pro Blízký východ? Tomu může věřit jen Donald Trump

Ne tak Donald Trump. Americký prezident se včera nechal slyšet v sérii výroků, která nám opět připomněla, jak daleko realitě se nachází. Lídr svobodného světa vyjádřil svou důvěru, že mírová dohoda je na spadnutí. I v tomto případě pro dohodu použil byznysové slovo „deal“, na rozdíl od diplomatického „treaty“, což nám poměrně přesně ilustruje, proč na mezinárodním poli páchá jeden přešlap za druhým. Svět prostě není newyorský trh s nemovitostmi a někteří lidé se domluvit nechtějí. Islamističtí fundamentalisté v Teheránu mezi ně určitě patří.

Dále šéf Bílého domu vyjádřil naději, že s mírovým procesem pomůže ruský prezident Vladimir Putin. To už nemůže myslet vážně, řeknete si. Nikoli, Trump je o tom přesvědčen, protože mu to Putin řekl do telefonu.

Šéf Kremlu má pochopitelně sotva nějakou motivaci zastavit konflikt mezi Jeruzalémem a Teheránem. Předně proto, že jakákoli válka na světě vzdaluje pozornost od Ukrajiny a tím mu dává mnohem větší manévrovací prostor ve vojenské, ekonomické a lidskoprávní oblasti. Čím více budou lidé na Západě číst o hrůzách v Gaze a Perském zálivu, tím netečnější budou k obrázkům z Buči, Kyjeva, Sum a dalších. Navíc ale konflikt mezi Izraelem a Íránem může zamávat s cenami ropy, což je pro Putina vždycky dodatečný plusový bod navíc.

Pakt z nutnosti

Ano, Teherán je titulárně Putinův spojenec. Bylo by ale chybou do takového svazku vkládat víc, než to je: pakt z nutnosti. Putin chce od Íránců primárně drony šáhid, které Rusové používají při masivních leteckých úderech proti Kyjevu. Pokud ale o pár tisíc z nich přijde kvůli izraelským náletům, je to daň, kterou je ochoten zaplatit. Hlavně, že se ve světě něco děje, je to pro všechny nepříjemné, a není to v Rusku.

Také s Izraelem Moskvu pojí určité vazby. Předně je si Putin osobně blízký s jeho premiérem Benjaminem Netanjahuem. Toto pouto sahá do roku 2015, kdy se Rusko začalo vojensky angažovat v Sýrii. Izrael tehdy potřeboval ruské přimhouření oka k úderům proti Hizballáhu, které Putin ochotně poskytl (i z toho možno odvodit hloubku jeho loajality k perským ajatolláhům, kteří Hizballáh finančně i materiálně podporují). Oba gentlemani si tuto vstřícnost nikdy nezapomněli.

Všechny tyto vazby Putina staví do ideální role jako potenciálního mírotvůrce, což připomíná i řada komentátorů. Jenže to slovo potenciální je tady nutno dvakrát podtrhnout. Putin chce jistě být u stolu, kdykoli se o Blízkém východě bude jednat – a zejména s Američany. Tam přesně ale jeho interes na míru končí.

Jeho motivací je být Západem považován za sobě rovného, toho, kterému se volá, když je potřeba něco v tomto regionu zařídit. Jenže tuhle roli už díky Trumpově naivitě má. Co přesně ho tedy momentálně tlačí k tomu, aby skutečně zprostředkoval mír? Vůbec nic.