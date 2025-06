Napravování Putina prostřednictvím Putina nemusí být totéž jako napravení komunistů skrz komunisty

Najít povzbudivé příklady není snadné. Některé jsou sporné, jiné zase pořád ještě otevřené. Například ten syrský. O bývalém džihádistovi Ahmadu Šarovi se jistojistě pořád neví, jestli se z něj fakt stal rozumný politik, nebo jestli to jen hraje.

Teď čtu, že chce zařadit spoustu svých bývalých kamarádů z džihádu do syrské národní armády s tím, že začlenění představuje menší riziko než jejich vyloučení. Podle jeho argumentace je to pro svět bezpečnější, než kdyby se zločinci přidružili k islamistickým skupinám, jako je al-Káida. Musím připustit, že na tom může něco být, ostatně mu to prý nakonec odklepli i Američani, ale skepse pořád zůstává.

Myslím, že jednat s úhlavním nepřítelem bývá vždycky složité, i kdyby nešlo přímo o vrahouna. Problém může být i v tom, že s jednáním nemusí souhlasit ani ti, kdo jsou s vámi na stejné straně. Například jsem četla, že názory na to, co se stalo v roce 1948, kdo za to může a jak přistupovat ke komunistům, se mezi představiteli československého politického exilu zásadně lišily.

V druhé půli šedesátých let, když už totalitní Československo trochu povolilo otěže a začalo se nejistě rozhlížet, jak uspět ve světě, byla na pořadu otázka, jestli je mají exulanti na jejich cestách ven úplně ignorovat, nebo spíš kontaktovat. Údajně převažoval názor, že s komunisty, kteří způsobili mizérii padesátých let, by se žádný slušný člověk nikdy bavit neměl.

Jedním z mála, kdo měl názor jiný, byl Pavel Tigrid, který mínil, že nabourat komunistické dogma je nejlepší přes komunisty, klidně i ty, co směli vycestovat snadněji než jiní. A aby jim byl blíž, přesunul se z Ameriky do Evropy, konkrétně do Paříže. Byl za to mnoha přáteli kritizován, ale my starší víme, že to byli právě komunisti šedesátých let, kdo naťukl skořápku hadího vejce zevnitř. Kdo spustil v roce 1968 tak zvané pražské jaro a kdo tvořil po invazi sovětské armády i jádro disidentské komunity, jež připravila půdu pro listopad 1989.

Ano, byli to často stejní lidé, kteří kdysi schvalovali rozsudky smrti, vyhazovali své spolužáky z univerzit, a psali básně oslavující Sovětský svaz a jeho vůdce Josefa Stalina. Však se jich totalitní moc taky časem začala bát a nenáviděla je víc než svého původně proklamovaného třídního nepřítele buržousta. Takže to možná nebyla tak docela špatná taktika. Pro mne z ní plyne, že náprava hříchů prostřednictvím hříšníků nemusí být úplně špatný nápad. Jen nevím, jestli platí vždycky. Nějak se mi nezdá, že lze napravit Putina prostřednictvím Putina.