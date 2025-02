Putin chce mít respekt a sféru vlivu, ne Ukrajinu. A Trump mu to může dát na náš úkor

Vladimir Putin si chce sednout jako rovný s rovným s americkým prezidentem a diskutovat s ním nejen o válce na Ukrajině, ale také o postavení Severoatlantické aliance v Evropě a o Blízkém východě či Africe. O celém světě, snad vyjma Asie, kde, jak si to Putin uvědomuje, dominuje Čína, kterou pokládá Rusko oficiálně za svého spojence.

Putin zprávy o rozsahu svých zájmů několikrát vypustil přes ruské miliardáře, které používá k takovýmto akcím, a kteří mluvili o dohodách v Evropě i na Blízkém východě. Oficiálně je pak vypouští ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, který například letos v lednu prohlásil, že problém není ani tak v Ukrajině, ale v tom, že Ukrajinu využívají nepřátelé, aby oslabili Rusko. A že je potřeba odstranit hrozbu na západním křídle Ruska a to že je možné jedině v kontextu širších dohod se Západem.

Chtěl to už Sovětský svaz

Vladimir Putin chce potvrzení toho, že Rusko je stejně silné jako Spojené státy, což není, a sféry vlivu. Naznačil to už před ukrajinskou válkou. Nejde jen o pohlcení Ukrajiny či o to dostat ji pod ruskou kontrolu, ale o vliv ve východní Evropě a o neoficiální rozdělení NATO na západní a východní část. Západní část by mohla fungovat, jak by chtěly USA, ve východní by měl poslední slovo Kreml, byť Aliance by zůstala zachována.

Putin se chce dohodnout také o Libyi či Sýrii, kde chce mít potvrzený vliv. Vlastně chce americkou podporu pro své akce. Někde jen tichou a někde jasnou, například odmítnutím amerických zbraní či pomoci těm, kteří se nepodvolí Kremlu. V Putinových očích je třeba obnovit do určité míry Sovětský svaz a kontrolovat území kolem něj a to nejlépe za podpory USA.

Není to nic nového, něco podobného chtěl Sovětský svaz i za studené války. Vnitřní ekonomická slabost Ruska měla být kompenzována velmocenským statusem a jeho uznáním ostatními. Ostatně touha po prestiži a uznání jako motivátoru sovětských vůdců je teď jedním z populárních historických vysvětlení studené války. Rozpracoval ji ve své knize Řídit svět rusko-americký historik Sergej Radčenko.

Putin se teď chová stejně jako sovětský vůdce Nikita Chruščov či spíše Leonid Brežněv. Těm ovšem tehdy Spojné státy takové výsadní postavení nedopřály, mimo jiné proto, že si američtí politici byli vědomi, že jejich voliči chtějí, aby zastávali hodnoty svobody. Zároveň jim bylo jasné, že Sovětský svaz je sice supervelmocí, ale je možno se mu s úspěchem postavit a v některých oblastech je výrazně slabší než USA.

Hodnota svobody na ústupu

Otázkou teď je, co udělá Trump. Hodnoty svobody jsou pro něj a pro voliče jeho strany zřejmě méně důležité, než byli pro republikánské voliče dříve. Zejména pokud jde o svobody Neameričanů. Zároveň je Trump v pokušení jednat dokonce i se směšnými diktátory jako se sobě rovnými. Stačí si vzpomenout na jeho jednání se severokorejským vládcem Kim Čong-unem. Navíc má Trump handlířský přístup k realitě a rozparcelovat si část planety, byť se slabším partnerem, by pro něj nemusel být problém. Může to ovšem být nejen na úkor Ukrajiny, ale také Evropy, zejména východní Evropy včetně Česka.