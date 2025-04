V úzkých je Putin, ne Zelenskyj. Dostal ránu v podobě příliš výhodné dohody

Šikovně zvládl i druhý rozměr diplomacie: pochopil, koho má před sebou. Donalda Trumpa identifikoval jako marnivého a historicky nepoučeného. Rozhodl se tedy, že jediné, co musí dělat, je rozehrávat jeho ego. Tak do Bílého domu putoval „krásný“ portrét amerického prezidenta od ruského umělce, šéf Kremlu Trumpovi vsugeroval historku, podle které se za něj měl modlit, když ho loni v říjnu postřelili, a tak dále.

Jenže i tyhle líbánky musely jednou skončit. Dokonce i Trumpova sebeláska má svoje hranice a vyjednávání musela dospět do momentu pravdy: chcete skutečně mír, nebo ne? A ten moment je tady. Ukrajinská strana, zdá se, předběžně souhlasila s Trumpovými podmínkami.

Od Kyjeva to byla chytrá taktika – byť se na něm žádají drastické ústupky, odměnou je potenciální vstup do Evropské unie a garance v podobě ekonomické spolupráce s USA. Především je tu ale jedno eso v rukávu: pořád existuje šance, že Putin i tuto dohodu odmítne.

Jak demaskovat podvodníka

A ruský prezident se skutečně dostal do situace, ve které nikdy nechtěl být. Na stole je dohoda, která je příliš výhodná, než aby bylo možné ji snadno odmítnout. Trumpovy podmínky by pro každého normálního státníka byly absolutním vítězstvím. Rusku se oficiálně přiznává Krym, Ukrajině je zapovězen vstup do NATO (připomeňme si, že pro Moskvu byla právě hrozba vstupu Kyjeva do Aliance údajným casus belli) a jsou zrušeny všechny ekonomické sankce, což znamená, že Kreml se může opět nerušeně vyzbrojit.

Zopakujme si: pro každého normálního státníka by tohle bylo seslání z nebe a spěchal by k jednacímu stolu s kuličkovým perem v ruce. Ne tak pro Putina. Jeho boj je ideologický, emocionální, inspirovaný mystikou ruské pravoslavné kultury. Ukrajina je Rusko a jakékoli jiné tvrzení je lež.

Existuje tu hezká historická paralela s jednáními mezi Edvardem Benešem a sudetským lídrem Konradem Henleinem v předvečer mnichovské dohody. Bylo Benešovým mistrným tahem, že Henleinovi nakonec nabídl všechno, co chtěl – Henlein následně odmítl a utekl do Německa. Vše ostatní je historie a víme, že nakonec to pro Československo dopadlo neslavně. Tohle kolo ale ještě Beneš zvládl na jedničku.

Neexistuje nic lepšího na demaskování podvodníka než nabídnout mu všechno, co chce. Doufejme, že už to chápou i Američané - a z některých zostřených výroků Donalda Trumpa na Putinovu adresu je to cítit.