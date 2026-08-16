Putin si dal kaviár na Kurilských ostrovech. Dráždí Japonsko a vyhrožuje Evropě

Ruský prezident Vladimir Putin v polovině tohoto týdne navštívil Sachalinskou oblast. Nešlo o náhodnou zastávku v jeho turné po Sibiři a Dálném východě. Do regionu zavítal po 13 letech. A vyslal jednoznačné signály domácímu publiku i do zahraničí.
Oficiálním důvodem příjezdu ruského lídra byla účast na závěrečné fázi rozsáhlého námořního cvičení ruské Tichomořské flotily - druhé nejvýznamnější složky ruského námořnictva ustupující pouze Severní flotile. Putin osobně navštívil raketový křižník Varjag, vlajkovou loď flotily, a z jeho paluby sledoval vojenské manévry v Japonském a Ochotském moři. Do rozsáhlého cvičení se zapojilo 13 tisíc vojáků, 60 lodí a ponorek a desítky letadel.
Rezonuje především Putinův přílet na Iturup, největší z jižních Kurilských ostrovů. Jednalo se o vůbec první osobní návštěvu Vladimira Putina na tomto souostroví, které je předmětem dlouhodobého územního sporu mezi Ruskem a Japonskem.
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Není však prvním ruským prezidentem, který se na Kurilských ostrovech objevil. V listopadu 2010 ostrov Kunašir ležící pouhých 16 kilometrů od Japonska navštívil Dmitrij Medveděv. Následně pobýval na Kurilách, už jako předseda ruské vlády, ještě třikrát.
„Nedílné japonské území“
Moskva Kurilské ostrovy obsadila na samém konci druhé světové války v Pacifiku a tamní japonské obyvatelstvo deportovala. Připadnutí Kuril tehdejšímu Sovětskému svazu je zakotveno v dohodě uzavřené na Jaltské konferenci v únoru 1945. Stalin ostrovy získal za slib zapojení Rudé armády do války proti Japonsku.
Japonsko naopak neuznává ruskou suverenitu nad čtyřmi nejjižnějšími Kurilskými ostrovy: Iturup, Kunašir, Šikotan a malé Habomajské ostrovy, které těsně přiléhají k japonskému ostrovu Hokkaidó. Tokio je označuje za Severní území a stále si na ně činí nárok.
Japonský ministr zahraničí Tošimicu Motegi proto vyjádřil jménem japonské vlády důrazný protest proti Putinově návštěvě ostrova Iturup, který je v Japonsku nazýván Étorofu. „Severní území, včetně ostrova Étorofu, jsou nedílným japonským územím, a to jak z historického hlediska, tak podle mezinárodního práva,“ uvedl Motegi ve svém prohlášení.
Putin zcela jistě chtěl návštěvou Kuril ukázat, že nepovažuje ostrovy za sporné území, ale že jednoznačně patří Rusku. A také to, že vztahy mezi Moskvou a Tokiem jsou mnohem chladnější než za éry vlády Šinzó Abeho. Jeho strategie Nového přístupu, tedy masivní japonské investice na Dálném východě, měla Tokio a Moskvu sblížit, a postupně i vyřešit otázku ostrovů.
V listopadu 2018 se objevily první obrysy možného kompromisu - návrat k sovětsko-japonské deklaraci z roku 1956. Japonsko mohlo získat zpět alespoň dvě území, ostrov Šikotan a Habomajské ostrovy. Z dohody, která by položila základ stále nepodepsané mírové smlouvy mezi Moskvou a Tokiem, však sešlo kvůli ruským bezpečnostním obavám, změně ruské ústavy zakazující předávání ruského území a nesouhlasu japonské veřejnosti.
„Nemůžeme se vzdát Kurilských ostrovů. Z vojenského hlediska to je zkrátka nemožné. Jižní Kurily jsou bránou do našeho Ochotského moře. Díky nim můžeme zamezit přístupu ponorek a lodí našich potenciálních nepřátel. A naopak. Kontrola nad těmito ostrovy dává Rusku jistotu, že hladinové lodě a jaderné ponorky mohou vyplout do Tichého oceánu za jakéhokoliv počasí, aniž by musely proplouvat cizími výsostnými vodami,“ upozorňuje v rozhovoru pro Lidovky Vasilij Dandykin, ruský vojenský expert a kapitán 1. stupně v záloze.
Varování před obsazováním ruských plavidel
Demonstrativním pojídání kaviáru Vladimirem Putinem na Iturupu se ale signály do zahraniční neomezily.
Ruský lídr varoval evropské země před obsazováním ruských plavidel a lodí stínové flotily, a konfiskaci jejich nákladů.
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„Vidíme, že vlády některých zemí se v rozporu s mezinárodním námořním právem pokoušejí mírovou cestou omezit pohyb plavidel našich ekonomických subjektů a nedávno dokonce přišly s možností zabavování našich lodí a prodeje majetku, který nám uloupily. To samozřejmě není nic jiného než pirátství a loupež. A pokud se to začne uplatňovat v praxi, budeme nuceni reagovat zrcadlově,“ uvedl ruský prezident na palubě křižníku Varjag.
„A nemusí to být nutně v těch vodách, kde jsou plánovány nájezdy na naše lodě a plavidla, ale tam, kde to my sami budeme považovat za nutné a účelné – na jakémkoli místě, včetně zóny odpovědnosti Tichomořské flotily,“ varoval. A jak dodal, odpovídající rozkazy už byly vydány.
Putin reagoval na snahu evropských zemí aktivněji zasáhnout proti obcházení sankcí na vývoz ruské ropy a dalších komodit důležitých pro financování války proti Ukrajině.
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Od začátku letošního roku evropské země zadržely celkem devět tankerů podezřelých z toho, že patří k ruské stínové flotile. Nejaktivnější silou vymáhající dodržování sankcí je francouzské námořnictvo, které zadrželo čtyři plavidla spojené s Ruskem.
Protiruské „pirátské aktivity“
Co však Kreml velmi citlivě vnímá, je rozšíření možností zásahu proti ruské stínové flotile, které přináší poslední sankční balíček Evropské unie. Nově unijní protiruské restrikce umožňují členským státům EU konfiskovat a následně prodat náklad z plavidel podezřelých z obcházení sankcí uvalených na Moskvu. Prostředky získané prodejem konfiskovaného ruského nákladu poté mají směřovat na podporu Ukrajiny. Má jít o stejný mechanismus, podle kterého EU poslední dva roky využívá zisky a úroky ze zmrazených aktiv ruské centrální banky jako finanční pomoc Ukrajině.
„Evropské země nejenže chtějí zabírat plavidla spojená s Ruskem, oni je už zabírají. Jde o nárůst pirátských aktivit, zejména ze strany Francie. A co víc, v Evropě se rozhodli konfiskovat ropu a další aktiva. Prý ve prospěch Kyjeva. Proto vrchní velitel ruských ozbrojených sil Vladimir Putin oznámil, že může dojít k odvetným opatřením. A tím je, že Rusko bude také zadržovat lodě znepřátelených zemí. Ruský prezident to oznámil v ekonomické zóně Ruska, kterou proplouvá velké množství lodí. Včetně těch, které by mohly být cílem odvetných opatření,“ upozorňuje Dandykin.
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Ruský expert říká, že evropské státy provádějí akce, které jsou de facto na pokraji vyhlášení války Rusku. Nepředpokládá však eskalaci napětí okolo stínové flotily do ozbrojeného konfliktu. Podle jeho slov si na Západě uvědomují vážné nebezpečí.
„Myslím, že to nevyvrcholí válkou. V Evropě chápou, že zahrávat si s jadernou mocností se přece jen nevyplácí,“ uzavírá Vasilij Dandykin.