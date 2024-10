Změní Putin rozšiřování NATO? Svou válku opírá o tažení za spravedlnost. A myslí to vážně

Neřekl nic, co by nebylo známo už dobrých patnáct let. Od jeho vystoupení na Valdajském fóru či na bezpečnostní konferenci v Mnichově. Ale dává tomu takový akcent naléhavosti, že je užitečné to sledovat. V mediální (titulkové) zkratce to vyznělo takhle: Rozšiřování NATO je nespravedlivé a Rusko to změní.

Na Západě probíhá diskuse o tom, jaký je Putinův cíl. Získat „jen“ část Ukrajiny? Kontrolovat Ukrajinu celou? Nebo tu kontrolu rozšířit – v tom či onom rozsahu a provedení – i na bývalou sféru vlivu Moskvy?

Jsou lidé, kteří straší nohou ruského vojáka na ukrajinsko-slovenské hranici. Nebo v Pobaltí. Nebo v Polsku. Nebo dokonce u nás. Naproti tomu jsou lidé, kteří takové strašení označují za hysterii. Hysterie to může být v tom smyslu, že má-li Rusko vojenský problém s obsazením Ukrajiny, jak by zvládlo obsadit Pobaltí, Polsko, Česko… Ale hysterie to není při vzpomínce na únor 2022.

Právě to, co bylo ještě počátkem měsíce označováno za hysterii (ruská invaze), se koncem měsíce ukázalo jako realita. A určitě to hysterie není ve smyslu politických cílů Ruska.

Porušit slib, či porušit smlouvu

Zajímavé je, jak Putin ve svých čtvrtečních slovech nadužíval výrazy spravedlivý či férový. V mediálně citované krátké pasáži je použil pětkrát. Ano, svou válku na Ukrajině opírá o spravedlnost.

„Je spravedlivé dostat se nám tak pod kůži, třeba na Ukrajině, a začít tak stavět – ne chystat, ale budovat – vojenské základny?“ Tím říká, že NATO už na Ukrajině buduje své základny. Má důkazy? Nebo: „Je spravedlivé provést státní převrat, poplivat zásady mezinárodního práva a Charty OSN?“ Tím říká, že kyjevský Majdan v roce 2014, ať byl jakýkoliv, porušil Chartu OSN.

Přes to vše Putinovy emoce odrážejí jistou logiku. Z pohledu sedmdesátníka, jenž strávil život v jednom státě a musel pozorovat, jak se areál toho státu smrsknul, lze dost pochopit. Je to pocit, jaký měli Němci po rocích 1918 a 1945 nebo Maďaři po roce 1918. S jedním rozdílem.

Němci a Maďaři se museli podvolit rozhodnutí mírových konferencí velmocí. Kdežto Rusko (ještě jako Sovětský svaz) sice prohrálo studenou válku politicky, ale ne vojensky. Nemuselo se podřídit podmínkám kapitulace ani diktátu velmocí. Sovětský svaz se rozpadl sám, navíc z iniciativy Jelcinova Ruska. Ale je snad znakem nespravedlnosti, že se rozpadla sféra vlivu Moskvy?

Západ podle Putina po roce 1989 slíbil, že NATO se rozšiřovat nebude, a tyto sliby porušil. Je to spravedlivé? Z Putinova pohledu ne, což lze i nějak pochopit. Ale tu nejde o spravedlnost jako takovou. Jde o písemné závazky či smlouvy a není znám dokument, který by nerozšíření NATO zakotvil a byl úředně schválen. Ano, je otázka, zda tak velké rozšíření NATO bylo skutečně prozíravé, zda nebylo vůči vývoji v Rusku riskantní a podobně. O tom se diskutuje i na Západě. Ale spravedlivé?

Ostatně tu otázku lze položit i obráceně. Z pohledu zemí, které po roce 1945 do moskevské sféry vlivu spadly, na čtyři dekády v ní uvázly a dostávaly to „sežrat“ (Maďaři v roce 1956, my v roce 1968, Poláci v roce 1981 vlastními prosovětskými silami). Bylo to spravedlivé?

Bylo spravedlivé pro desítky milionů Středoevropanů žít pod vládou importované ideologie a na dvě generace ztratit kontakt se Západem? Měřeno počtem emigrantů za tu dobu i výsledky voleb po roce 1989 – kdy fanoušci Moskvy těžce prohrávali – to moc spravedlivé nebylo. Ale Putinovo Rusko si své vnímání spravedlnosti nedá vzít.

Proč nás Středoevropané opustili?

Nebo se podívejme takhle. O Americe se dnes s oblibou říká, jak je agresivní, imperialistická, útočná a sebestředná. Že nemá pochopení pro jiné. Ale zkuste si vybavit toto. V roce 1966 se De Gaullova Francie rozhodla opustit vojenskou strukturu NATO. Tak trochu by se dalo říci, že podrazila Washington podobně jako středoevropské státy Moskvu po roce 1989.

Co následovalo? Zasáhly agresivní USA proti zrádné Francii? Chtěly obnovit spravedlnost? Zahájily invazi? Samá voda. Jen přestěhovaly velitelství NATO z Paříže do Bruselu, kde je dodnes. I když se Francie v roce 2007 do vojenské struktury NATO vrátila.

Toto vše si můžeme připomenout, hovoří-li se o tématech rozšiřování NATO nebo suverenita zemí při rozhodování o vlastním osudu. Rusko vidí historickou nespravedlnost v tom, že – aniž by prohrálo válku – přišlo o velkou část své sféry vlivu. Že středoevropské státy ji rády opustily. Stále je to tak, jak Putin řekl kdysi na Valdajském fóru.

Za úspěšné považuje ta uspořádání, která spoluutvářelo Rusko – tedy po roce 1815 (Vídeňský kongres) a po roce 1945 (Jalta, Postupim). Za neúspěšné považuje ta uspořádání, do kterých Rusko mluvit nemohlo – tedy po roce 1918 (Versailles) a po roce 1989. Pro nás je problém v tom, že Putin považuje za nespravedlivá ta uspořádání (1918, 1989), jež nám přinesla svobodu.