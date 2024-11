Komando věrných stařečků a šílené babky. Putinova úderka důchodců je internetový fenomén a kalkul

Mezi starými bytovkami, které svou největší krásu mají už dávno za s sebou, stojí skupinka důchodců ve fialových tričkách. Trumpovi pogratulovali dřív než ruský lídr, jehož má jeden z účastníků happeningu na hrudi. Říkají si Putinovy oddíly a jsou proslulí svými neohroženými výpady proti nepřátelům ruského vůdce a štiplavými komentáři k zahraničním událostem.

Parodie agilních ruských vlastenců? Metahumor? Politický kalkul? Anebo snad ochotnický kroužek pro důchodce s politickou náplní?

Putinovy oddíly jsou internetový fenomén. Zejména tedy mezi ruskými opozičníky a v zahraničí. Většina Rusů o jejich existenci nemá ani tušení. A sotva o svých věrných stoupencích ví samotný Vladimir Putin.

Vhled do opravdové ruské duše

Důchodci ze skvadry pojmenované na počest pána Kremlu jsou často na sociálních sítích prezentováni jako typičtí Rusové anebo pomatení staříci. Mají být jakýmsi zrcadlem Ruska. Vhledem do opravdové ruské duše. A členové Putinových oddílů tomu jdou ochotně naproti.

„Bidene, přestaň dělat ostudu své zemi. Ty děláš ostudu celému světu. Samotné slovo Amerika je už ohavné... Kolikrát jsme ti říkali, abys přijel za Vladimirem Vladimirovičem Putinem. A požádej ho o radu, jak bys měl sedět nebo chodit správně,“ radí Putinovi důchodci americkému prezidentovi.

V dalších videích, které se pravidelně objevují na v Rusku zablokovaném YouTube (v archivu jich mají bezmála čtyři tisíce) Bidena nazývají senilním a válečným štváčem. Anebo dělají módní policii německé ministryni zahraničí Annaleně Baerbockové. Ve starších videích požadovali zakázat v Rusku prodej kabelek Louis Vuitton. V odpovědi na americké sankce rozbíjeli smartphony Apple. Došlo i na vrhání nožů na portréty někdejšího ukrajinského prezidenta Petra Porošenka a Donalda Trumpa, a další virální absurdnosti.

Rekordní zhlédnutí si však vysloužilo video, ve kterém na značkách nastoupený Putinův oddíl navrhl Elonu Muskovi, aby se přestěhoval do Ruska, protože „Rusko je zemí svobody a všechny sny se zde plní“.

„Někteří mí kolegové je považují za parodii, happening, umění pro umění. Sám nemám jednoznačnou odpověď. Je to třaskavá směs agilního patriotismu, aktivismu, trollingu, parodie a rekonstrukce sovětských praktik,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz Konstantin Kalačov, politolog a šéf organizace Politická expertní skupina.

Živitel a jeho lidé

Za pravdu mu dává i zakladatel a vůdce Putinových oddílů Marat Dinajev. „Naší hlavní myšlenkou od roku 2012 je zabodovat na internetu virálními klipy Putinových oddílů. A dobře se nám to daří. Nudný a nezajímavý obsah nikdo nesleduje. Známe pravidla hry na internetu. Čím silněji klip rezonuje, čím silnější je pobouření (a na naše klipy jsou obvykle rozhořčené reakce), tím silněji na tento bolavý mozol tlačíme. Hlavně dobře víme, co je potřeba. Internet je prostor, kde nejsou jen Putinovi příznivci. Spíše naopak,“ vysvětlil před lety duchovní otec Putinovy skvadry pro kavkazskou redakci Rádia Svobody.

Skupina, která si říká Putinovy oddíly, pravidelně natáčí videa, v nichž vyjadřuje svůj nesouhlas se západním světem a ruskými opozičními politiky.

„My nejsme šílení. Takový obraz jsme si zvolili záměrně,“ dodává jeho dcera Fatima Dinajevová pro krasnodarský web Bloknot. Dinajevová je občasnou účastnicí obskurního videoobsahu a PR manažerkou projektu.

Putinovy oddíly vznikly dlouho před tím, než se Vladimir Putin ocitl na kremelském trůnu. Agilní důchodci sloužili Dinajevovi zprvu k prosazení jeho vlastních politických cílů.

V roce 1996 Dinajev založil v jihoruském Krasnodaru dobročinný fond Sociální spravedlnost, který pomáhal jak dětem z chudých rodin, tak především důchodcům. Jak tvrdí ruská média, brzy Dinajev a jeho lidé získali přezdívku Živitel a komando věrných stařečků.

Když na přelomu tisíciletí úřady zamítly Dinajevovu kandidaturu do místního zastupitelstva kvůli velkému množství falešných podpisů, Živitel přivedl své důchodce před radnici, kteří hlasitě protestovali proti politickému útlaku.

Pálení figurín Navalného a Spongeboba

Do povědomí se důchodcovská jednotka dostala o několik let později. List Komsomolská pravda v roce 2002 zveřejnil kritický článek o tom, že tehdy mladý gubernátor (pozdější ministr zemědělství a nejvlivnější statkář Ruska) Alexandr Tkačov odjel na dovolenou do Rakouska. Rozzlobené stařenky vtrhly do místní redakce novin a „okupovaly výtahovou kabinku“. Komsomolská pravda o této akci poté napsala text s výmluvným titulkem Šílené babky. V něm se tvrdí, že Dinajev důchodce k akci motivoval bezplatným salámem a hrachem.

Putinovy oddíly však nejsou pouze bizarní kroužek ochotníků či milovníků ruského prezidenta. V roce 2012 důchodci vyhlásili válku krasnodarské buňce liberální straně Jabloko. Putinovy oddíly okolo štábu partaje pořádaly demonstrace a dokonce veřejně spálily figuríny tehdejšího šéfa Jabloka Sergeje Mitrochina, ekologické aktivistky Jevgenije Čirikovové, předáka ruské opozice Alexeje Navalného a z nějakého důvodu i hrdiny animáků Spongeboba.

O rok později, když Alexej Navalnyj kandidoval na starostu Moskvy, Putinovy oddíly vyhlásily pochod na Kreml, aby přesvědčily ruského vůdce, aby se nepoddával opozici a zůstal u moci.

Navalnyj byl ideální cíl pro Putinovy oddíly. Dinajev se vší pravděpodobností pochopil, že jde o úhlavního nepřítele Putinova režimu a začal nejen natáčet videa proti předákovi ruské opozice, ale podnikat přímé akce.

V roce 2017 se Alexej Navalnyj připravoval na prezidentské volby, ve kterých chtěl vyzvat na souboj Vladimira Putina. Po celé zemi začaly vznikat Navalného štáby. Šlo o regionální organizace, které měly zajišťovat podporu Navalnému za hranicemi ruské metropole, kde se těšil největší přízni, a rozšířit jeho voličskou základnu.

Jihoruský Krasnodar nebyl výjimkou. Tamní Navalného štáb byl Putinovými oddíly atakován dvanáctkrát. V létě 2017 důchodci s bojovým pokřikem vtrhli do štábu, trhali plakáty s Navalným a naopak vylepovali nálepky s podobiznou ruského vůdce.

Kult prezidenta-cara

Dinajev přesto tvrdí, že nejsou úderkou ruských úřadů. A s Navalným se prý udobřili ještě v roce 2019.

„Ruské úřady jim minimálně nebrání v jejich činnosti. A to za současné situace už není málo. I když se uvádí, že jejich organizace na žádost ministerstva spravedlnosti byla dvakrát zlikvidována. Naopak komunisté poukazují na to, že regionální vláda podporuje Putinovy oddíly,“ říká Konstantin Kalačov.

Zároveň poukazuje na další bizarní organizaci, která je proslulá svým agilním patriotismem a vzýváním Vladimira Putina - Národně osvobozenecké hnutí (NOD).

„Úřady jim nebrání. Klidně stojí se svými vlajkami například u moskevského televizního střediska Ostankino. Agilní patriotismus má podporu,“ vysvětluje politolog.

Hnutí se v posledních letech proslavilo svými alegorickými vozy. Po Rusku jezdí automobily stoupenců NODu, tak zvané sarmatmobily, na kterých jsou umístěny zbastlené makety balistických raket, které mají být odpáleny na Washington.

„Úřady popírají existenci Putinova kultu. Ale takový kult existuje. Putin není mnohými vnímán jako prezident, ale jako car. Jako politik je teflonový. Jeho podpora 80 procent hovoří sama za sebe,“ dodává Konstantin Kalačov.