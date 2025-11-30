O co jde Putinovi na Ukrajině? U člověka vzešlého z KGB se pravdy jen tak nedopátráte

Naproti tomu příznivci liberalismu mluví o právu Ukrajiny na samostatnou zahraničněpolitickou orientaci (Snyder, McFaul). Oba dva tábory, a zdaleka ne jediné, si svoje přesvědčení obhájí, ale situaci to nijak nezjednodušuje.
Vladimir Putin začal svoji válku proti Ukrajině v momentě, kdy válka na východní Ukrajině spěla do fáze občasných přestřelek z jedné či druhé strany. Ale i zprávy mezinárodních institucí z konce roku 2021 a začátku roku následujícího mluvily o postupném utichání bojů. Minimálně jeden argument, tedy o genocidě ruského národa, od kterého odvozuje Rusko i svoje právo napadnout Ukrajinu, tak neplatil.
Spíše do kategorie propagandistických deklarací se pak dá zahrnout i ruské tvrzení o neonacismu v Ukrajině. Rusko samo své neonacisty aktivně nasazuje v boji, jen je prostě pojmenovává „vlastenci“. Argumentaci neonacismem používá čistě instrumentálně, aby delegitimizovalo ukrajinský odpor. Pro kohokoli, kdo zná alespoň trochu dějiny Sovětského svazu, není podobný styl ničím novým. Na druhou stranu, publikum si stále nachází.
Hlavně delegitimizovat „ukrajinský režim“
Další výklady sahají k tomu, že Vladimir Putin toužil vstoupit do dějin něčím velkým. Je mu přeci jen 73 let, stále častěji přemítá o nesmrtelnosti. Ostatně, na Tchaj-wanu, kde se právě nacházím, mají podobné obavy z čínského Putinova kolegy. Prostě stárnoucí diktátor chce něco stihnout ještě, dokud má dost sil. A verzí, proč vlastně šel Putin do té války, která zjevně neměla být dlouhodobým konfliktem, ale krátkou „vojenskou operací“, by bylo ještě mnohem více. Ostatně, více variant může mít i možná ruská ochota k uzavření míru.
Určité náznaky jsou vidět na vyjednávání o mírových plánech, která Rusko vede s USA. I když se původní plán změnil už asi podvacáté, je z něj stále zřejmé, že má Rusko zájem o minimálně čtyři ukrajinské oblasti (plus potvrzení Krymu). Nakolik mluví o celých oblastech jako doposud, a nakolik se „spokojí“ s celým Donbasem a nechá neokupované části, je otázka.
V posledním projevu o něčem takovém Putin mluvil, nicméně dokud není jasné znění přímo na papíře, nelze z něj dělat závěry. Přímé požadavky tak vznášel vůči Doněcké oblasti, ale o Chersonské či Záporožské nemluvil. To ale neznamená, že je nebude chtít také, protože stále mluví jen o „základu k jednání“.
Co ale neustále zůstává, je snaha delegitimizovat ukrajinské vedení. Putin, který sám v minulosti ohýbal ruskou ústavu k prasknutí, se najednou stal expertem na ukrajinské ústavní právo. Tvrdí, že ukrajinské vedení je nelegitimní (používá terminologii „kyjevský režim“). Opět, nejde o nějakou starost o ochranu ukrajinské ústavy, ale prostě o snahu postavit oponenta do nepříjemné pozice.
Putin sám navazuje čilé kontakty s pučisty po celém světě, čili jeho argumentace je, mírně řečeno, nepřesvědčivá. Navíc, lze se domnívat, že i kdyby Ukrajina volby uspořádala, ruské vedení by mluvilo o ohrožení civilistů, „nepravidelnostech“, „podvodech“, rozporu s ústavou či čemkoli jiném a volby by stejně zpochybnilo.
Cíle těchto tvrzení jsou nejspíše jak krátkodobé, tak i dlouhodobé. Z krátkodobých jde o snahu dostat ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského do nepříjemné pozice během jednání. Současný korupční skandál tak hraje Rusku silně do karet. Pochopitelně, opět, Moskvě v žádném případě nejde o boj proti korupci, která je v Rusku řádově vyšší, ale o oslabení protivníka. Dopady to má ale pochopitelně i dlouhodobé, protože líčit Ukrajinu jako rozpadlý stát je oblíbená ruská strategie, jak do jejího čela přivést sobě pohodlnou osobu.
Nadsazování reality
Rusko se naproti tomu snaží vykreslovat svoji pozici jako naprosto bezproblémovou, kdy si válku může dovolit vést tak dlouho, jak se mu zlíbí. Není úplně náhodou, že vždy, když se rozjede nové kolo jednání, Putin a jeho kamarila oznamují nové úspěchy v dobývání ukrajinských měst. Často jde o nadsazování reality, nicméně pro tlak na protivníka, respektive Západ, to slouží celkem dobře. U ekonomických problémů je pak pro ně situace o něco těžší, protože ruské statistiky přeci jen stále realitu, i přes částečné uzavření, zobrazují, ale probírat se statistikami se ne každému chce.
Reálně ale Rusko ani tak skvěle nepostupuje, ani jeho ekonomika není v ideální kondici. Pověstné jsou v tomto sankce, které „Rusku prospívají“, zároveň ale Rusko usiluje o jejich zrušení.
Samozřejmě, jako vždy, jde o určité odhady ruských pozic. Vladimir Putin je člověk vzešlý z KGB, což není zrovna kvalifikace pro pravdomluvnost. Z tajných služeb pochází i jeho okolí. I proto je velmi těžké rozklíčovat jeho cíle. A i proto se objevuje tolik názorů na to, o co mu vlastně jde a půjde.