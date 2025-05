Zato centrum města okolo Rudého náměstí, středobod oslav konce druhé světové války a ukázky vlivu Vladimira Putina, bylo neprodyšně uzavřeno. Navigace a mobilní internet nejen v okolí Kremlu, ale i v dobré polovině evropské části Ruska byly rušeny. To aby se nedaly navádět drony „nebezpečným sousedem“, jak poznamenal tiskový mluvčí ruského prezidenta.

Na střechách domů v okolí Rudého náměstí stáli lidé s dalekohledy, kteří měli snad vyhlížet letící nebezpečí. Opodál byl všem na očích umístěn protiletadlový systém. Ruský režim neponechal nic náhodě.

Problémy zahraničních účastníků

Zavřeny byly rovněž kavárny a restaurace v centru Moskvy. Pokud by turisté toužili vidět vojenskou techniku nebo dva tucty zahraničních lídrů, jak sedí na tribuně, měli smůlu. Ocelové zátarasy a vozová hradba z automobilů technických služeb jsou valem, přes něhož se prostý smrtelník dostat nemůže.

Mezi ně se počítají i evropští politici bez kremelské pozvánky včetně českého europoslance Ondřeje Dostála. Přehlídku si, pokud se jim chtělo, užili v slunečném dopoledni v ulicích Moskvy, daleko od Rudého náměstí. Problém měli i oficiální zahraniční hosté, kteří letěli do Moskvy na Putinovo pozvání. Jejich cestu ještě v úterý narušilo několik vln ukrajinských dronových útoků na ruskou metropoli, kvůli kterým byla uzavřena tamní letiště včetně vládního Vnukovo 3.

Se zpožděním a oklikou přes ázerbájdžánské Baku to musel vzít srbský prezident Aleksandar Vučić. Do Moskvy se kvůli ozbrojenému konfliktu své domoviny s Pákistánem nemohl vydat indický premiér Naréndra Módí. Účast na poslední chvíli zrušil prezident Ázerbájdžánu Ilham Alijev. Kvůli onemocnění koronavirem se návštěvy Ruska musel vzdát i Thongloun Sisoulith, prezident Laosu.

Problémy na trase Bratislava-Moskva měl i slovenský předseda vlády Robert Fico. Pobaltské státy nepovolily speciálu s šéfem slovenské vlády přelet nad svým vzdušným prostorem. Fico si stěžoval, že musí upravit svůj program v Moskvě. Do ruské metropole přiletěl až ve čtvrtek večer.

„Pro Rusko je účast zahraničních představitelů na oslavách Dne vítězství nesmírně důležitá. Tento svátek má v současné realitě nejen společensko-historický, ale i zcela konkrétní politický význam: přítomnost slovenské delegace je projevem připravenosti Bratislavy udržovat vztahy s Moskvou, nakolik je to v současné realitě možné,“ říká v rozhovoru pro Lidovky expert na střední Evropu Pjotr Trofimov.

„Kromě Fica navštíví Moskvu řada dalších zahraničních představitelů, ale podle mého názoru je pro Kreml v tomto ohledu důležitá zejména geografická diverzifikace. Účast delegací evropských států, kromě slovenské delegace budou přítomny i delegace Bosny a Hercegoviny a Srbska, je cenná zejména proto, že ukazuje na to, že řada evropských politických sil si přeje udržet pozitivní vztahy s Moskvou,“ dodává ruský analytik.

Trofimov se domnívá, že účast slovenského premiéra na vojenské přehlídce 9. května může být pro jeho zemi výhodná. A podotýká: „Návštěva Fica může Slovensku přinést určitý prospěch z hlediska dovozu ruské energie. Je zřejmé, že ekonomické zájmy jsou významným motorem politiky Slovenska i Maďarska v oblasti udržování vztahů s Kremlem. Obě tyto země jsou tradičně silně závislé na dovozu ruských energií a za současného stavu nepodporují snahu Evropské komise o úplné ukončení dodávek ruského plynu do konce roku 2027.“

Čestné místo Si Ťin-pchinga

Vážení zahraniční hosté byli usazeni s Vladimirem Putinem na tribuně se stříškou. To je letošní novinka. Během předchozích vojenských přehlídek všichni přítomní seděli pod širým nebem. Nyní ruského prezidenta, cizokrajné lídry a vojenské veterány chránil před případným dronovým útokem rudobílý kryt.

Rusko si na Rudém náměstí v Moskvě připomíná vojenskou přehlídkou konec Velké vlastenecké války, tedy 80. výročí porážky nacistického Německa. Ruský prezident Vladimir Putin (vpravo) a čínský prezident Si Ťin-pching. (9. května 2025)

Pod stříšku se ale nevešel herec Steven Seagal, patriarcha Ruské pravoslavné církve Kirill, šéfka horní komory ruského parlamentu Rady federace Valentina Matvijenková, předseda vlády Michail Mišustin či exprezident Dmitrij Medveděv, jenž verbálně vyhrožuje celému západnímu světu. A další stovky návštěvníků.

Na tribuně čestné místo po Putinově pravici zaujal jeho nejbližší a nejdůležitější spojenec. Nebyl to běloruský autokrat Alexandr Lukašenko, který seděl se svým synem a možným nástupcem Nikolajem, ale prezident země, na jejíž pomoci je Moskva skutečně závislá. Čínský prezident Si Ťin-pching sledoval přehlídku se zaujetím. Putinův projev mu četl tlumočník z předem připravených papírů.

Jen chlapec v zelené lodičce s rudou hvězdou sedící přímo za Putinem se trochu nudil a během projevu ruského prezidenta zívl přímo na kameru. A dá se říct, že oprávněně. Vladimir Putin se mohl přímo z Rudého náměstí vyjádřit k jednáním o zastavení konfliktu na Ukrajině, nebo naznačit, jak se bude válka z ruského pohledu vyvíjet. Neudělal to. Proto se dá předpokládat, že až definitivně skončí oslavy konce druhé světové války, utlumené boje na ukrajinské frontě se rozhoří plnou smrtící silou.

Válka letos neskončí

Po Rudém náměstí se prochází kromě příslušníků ruské armády i vojáci ozbrojených sil Rusku spřátelených zemí – Číny, Vietnamu, Egyptu, Laosu, Myanmaru či Mongolska. A rovněž postsovětského Ázerbájdžánu, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Tádžikistánu, Turkmenistánu, Uzbekistánu, a také Běloruska. Při jejich pochodu před rudou tribunou se Alexandr Lukašenko neudržel, vstal a nadšeně pokynul sevřenou pěstí svým vojákům.

Po ukončení přehlídky se ruský prezident pozdravil se všemi veliteli přehlídkových formací. A poté se vydal k severokorejským generálům, které televizní kamery během přehlídky nezabíraly a stály bokem. Putin poděkoval Severokorejcům za účast v bojích v ruské Kurské oblasti proti ukrajinským silám.

„Jsem hrdý,“ neskrývá své nadšení v rozhovoru pro Lidovky Igor. Asi 50letý muž s plnovousem sledoval průjezd vojenské techniky v centru Moskvy, na Novém Arbatu společně se špalírem stovek dalších diváků, kteří neměli nárok dostat se na Rudé náměstí. „Jsem hrdý na to, že naši předci porazili hnědé zlo, nacismus. Zlo, které k nám přišlo z Evropy, a my jsme ho zastavili a dobyli jsme jeho hlavní město. Mí příbuzní, bratři mého dědy, bojovali a z války se nevrátili,“ říká.

Když okolo projížděly tanky, bylo vidět, že mu imponují. O aktuální ruské válce proti Ukrajině se však moc ochotně bavit nechtěl. A vysvětluje svou pozici: „Je to válka Západu proti Rusku. Samozřejmě, každý by si přál, aby válka nebyla. Aby co nejdřív skončila. Ale musí skončit, až budou splněny všechny naše podmínky. Jaký by to jinak mělo smysl? Za co by umírali naši vojáci? Aby to zase za několik let začalo znovu?“

„Víte, Trump to asi myslí dobře, ale nemyslím si, že ta válka ještě letos skončí. To by se nám Ukrajina musela vzdát,“ uzavírá Igor.