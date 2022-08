Ať už vládní krize na Slovensku dopadne jakkoliv, koalice promarnila svou příležitost

Oba jsou vicepremiéry, mají na starosti ekonomické resorty. Sulík, který je předsedou liberální koaliční strany Sloboda a Solidarita (SaS) a ministrem hospodářství, vyzval na začátku léta současného ministra financí a šéfa protikorupčního hnutí Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igora Matoviče k odchodu z politiky. Jako důvod uvedl jeho nekoncepčnost a zmatky, které svým působením v politice vyvolává. Dal mu čas do konce srpna. Matovič, který se právem považuje za vítěze posledních voleb, ani chvilku nepomýšlel na to, že by svému rivalovi ustoupil. A tak Slovensko během letních týdnů s napětím očekávalo, co se bude dít.