Vládní sebetrýzeň strašením. Pozitivní strategie funguje i v našich časech, vyžaduje však vtip, nadhled a nápady

Keep Calm and Carry On. Neboli: Zachovej klid a pokračuj. Tenhle slavný plakát vydala britská vláda v předvečer druhé světové války. Dnes visí v mnoha kancelářích a domovech a je pro většinu z nás symbolem stoicismu a odvahy ostrovanů. Britské ministerstvo informací jej připravilo na začátku července 1939 spolu s dalšími dvěma dnes méně známými plakáty. Všechny však motivovaly obyvatelstvo k vytrvalosti a klidu, nestrašily, ačkoli jejich účelem bylo připravit britské občany na blížící se válku a německé bombardování.

Naší zemi nehrozí bombardování, velice pravděpodobně nevstoupíme do války ani příští rok, ale přesto je veřejný prostor přetížený touhou vypátrat a zneškodnit vnitřního nepřítele, roztřídit občany do skupin podle vztahu k Rusku a označovat správné a škodlivé názory. Můžeme tuhle paranoidní atmosféru připsat na vrub doby a úlevně konstatovat, že za všechno mohou sociální sítě, ale není to pravda.