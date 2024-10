Hřebejkova pravda s láskou a pirátští slimáčci

Nejspíš si to přál prezident Petr Pavel a premiér Petr Fiala vcelku ochotně souhlasil. Dává to totiž jakous takous oporu jeho tvrzení, že nechtěl vypudit Piráty jako celek, ale šlo mu čistě o Bartošem zpackanou digitalizaci stavebního řízení. Čehož si tedy Fiala všiml zhruba tři měsíce poté, co ho na to upozorňovali téměř všichni.

Lipavský zatím zůstává ve vládě bez stranické příslušnosti. Sám k tomu se vší skromností uvedl: „Velice si vážím možnosti pokračovat jako nestraník, můžeme použít i slovo odborník.“ Tak vida, jak někdy může být snadná cesta k tomu, aby se stal z analytika a manažera v oblasti informačních technologií v bankovnictví s titulem bakaláře z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd UK zahraničněpolitický „odborník“.

Zajímavé bude sledovat jeho další politickou kariéru. V prvních dnech se spekulovalo, že se o něj v zákulisí přetahují hnutí STAN a koalice SPOLU. Později dal od ministra zahraničí šéf Starostů Vít Rakušan ruce pryč. Je tedy možné, že se Lipavský bude ucházet o přízeň voličů v barvách koalice SPOLU.

Vzhledem k tomu, kam dokázal Petr Fiala ODS posunout, je někdejší Pirát ideálním kandidátem na vstup do této kdysi pravicové strany. Lipavský by tam mohl vstoupit třeba s Břetislavem Rychlíkem. V Brně.

Odchod Pirátů z vlády s sebou přinesl také pádný důkaz pro něco, co je sice zřejmé už od začátku, ale vládní politici tvrdili, že tomu tak není. A sice, že některá ministerstva či další politické funkce někdejší pětikoalice vytvořila jen proto, aby bylo „dost kapustičky pro všechny slimáčky“.

Poté, co Michal Šalomoun opustil ministerstvo pro legislativu (aniž si většina lidí za tři roky všimla, že ve vládě vůbec byl), se resort ruší. Prostě se zase převede pod ministerstvo spravedlnosti a možná se ještě brzy dočkáme vítězoslavného prohlášení Petra Fialy, že tím bojují proti byrokracii a snižují počet úředníků.

Stejně tak na ministerstvech končí deset pirátských náměstků, přičemž ve většině resortů nebudou jejich pozice nahrazeny. „Náměstek Jiří Valenta si je vědom, že funkce, kterou zastává na ministerstvu, je nominací politickou. V situaci, kdy Piráti odcházejí z vlády, je logické, že rezignuje, a tím skončí i jeho angažmá na úřadu,“ řekl MF DNES třeba Ondřej Macura, mluvčí resortu financí, který náhradníka hledat nebude.

I toto je cesta, kterou v příštích dnech premiér Fiala označí za promyšlené snižování počtu státních zaměstnanců.

V sobotu slavil své 80. narozeniny bývalý prezident Miloš Zeman. Do hotelu Štekl v Hluboké nad Vltavou přijelo okolo dvou stovek hostí včetně vysoce postavených byznysmenů a stávajících či bývalých politiků. Kromě zahraničních prominentů v čele s Viktorem Orbánem i tuzemští včetně Andreje Babiše, Kateřiny Konečné, Radima Fialy či Petra Macinky.

„Parta ze Zemanových narozenin se už těší, jak nás vystřídá. Potřebujeme i Piráty,“ povzdechl si pro Deník N šéf hnutí STAN Vít Rakušan s tím, že by jim pro skládání příští vlády mohli Bartošovi bukanýři významně chybět.

V souvislosti se Zemanovými narozeninami zalitoval i registrovaný příznivec STAN, režisér Jan Hřebejk. „Propásli jsme možnost vybombardovat hotel Štekl, netvařme se proto překvapeně, až to vezmou (v Evropě) do ruky,“ napsal na sociální síť. Zbývalo jen dodat, že pravda a láska tím pádem nezvítězily nad lží a nenávistí! Tak vše nejlepší!