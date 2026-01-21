Popletený zmocněnec. Filip Turek by měl mít trochu ohleduplnosti k lidem i k faktům

Vede mě k tomu výkon vládního zmocněnce pro ochranu klimatu a Green Deal Filipa Turka v nedělních Otázkách Václava Moravce. Zmocněnec poté, co vyjádřil obavu, zda jeho protidiskutující, místopředsedkyně Strany zelených Gabriela Svárovská ví, co je to megawatthodina, informoval ji, že evropské úsilí o bezuhlíkovou energetiku je marnost nad marnost, protože v Číně letos hodlají uvést do provozu nové uhelné elektrárny o výkonu 94 terawattů.
Vzhledem k tomu, že výkon všech uhelných elektráren na světě činí jen něco málo přes dva terawatty, byl by to od čínských energetiků opravdu husarský kousek a patrně jen zdvořilost zabránila paní Svárovské, aby se ujistila, zda zmocněnec tuší, co je to terawatt. Diskutující na mnoha serverech byli méně zdvořilí, ale tak už to na webu chodí.
Pan Turek se v zápalu debaty vyhranil též proti emisním povolenkám a jeho argumenty byly stejně pádné jako ty terawaty. Poučil veřejnost, že v Česku jsou nejdražší na světě, protože tu stojí 90 eur, zatímco v Indii dvě až čtyři eura. Jestli se nepletu, dodal.
|
Globální ves dle Trumpa. Jaký by mohl být další osud NATO?
Inu, plete se. V Česku stojí povolenka stejně jako jinde v Evropské unii, když už je to holt Unie, a v Indii obchodovatelné uhlíkové kredity zatím teprve chystají, takže kdyby si vymyslel, že je tam rozdávají zadarmo, pletl by se méně.
Vybavilo se mi při jeho výkonu, jak jsem před dávnými lety diskutoval s jiným energetickým odborníkem. Byly mu čtyři roky a byl to můj starší syn. Chtěl vědět, odkud se bere elektřina a odmítal se spokojit s vyprávěním o tom, jak se v elektrárnách spaluje uhlí, to ohřívá vodu, ta se mění v páru, a ta zas pohání turbínu… Umlčelo ho až sdělení, že podle Faradayova zákona elektřina vzniká otáčením vodiče v magnetickém poli.
O pár dnů později jsme jeli přes Mělník, a když jsme se octili mezi vinicemi, objevily se na obzoru čadící komíny tamní elektrárny.
„Vidíš ty komíny? Tady se vyrábí elektřina!“ poučil jsem ho.
Synek se zvedl na sedadle, aby lépe viděl, pak vítězoslavně ukázal na vinice kolem nás a zvolal: „A tohle jsou ty magnetický pole!“
|
Donroeova doktrína. To není překlep, spíše nenadějné vyhlídky
Nevymlouval jsem mu to tenkrát. Ale obávám se, že náš vládní zmocněnec pro Green Deal toho ví o energetice jen o málo víc než tehdy synek. A protože žádná z desetitisíců knih, které má podle svého jiného sdělení doma ve své knihovně a garáži a teď, když mu ji zkolaudovali, patrně i ve své moštárně, mu zřejmě neposkytla k tématu nějaké smysluplné informace, tak by se dozajista vyplatilo schovat část prostředků na environmentální vzdělávání na nějaký rychlokurz, než se zmocněnec Turek vydá hájit národní zájmy Česka do Bruselu i jinam.