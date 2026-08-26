Vlády už nebourají interpelace čili skákání do řeči, ale sociální sítě s pomocí umělé inteligence

Má ten nástroj už letitou tradici, v britské „matce parlamentů“ se první otázky ministrům začaly klást už v roce 1721, na kontinentu byla průkopníkem Belgie, která si interpelační právo dala do ústavy v roce 1831.
Teoreticky by to měla být důležitá parlamentní záležitost, alespoň v klasických románech. Tam, když poslanec řekne, že bude interpelovat premiéra, je klidně vystaráno o obsah další kapitoly, ba možná o zásadní zvrat v ději.
|
Osudová data: Česko i Evropa po válce, po zdi a po…?
Bývalo tomu tak v minulosti i doopravdy. Nejslavnějším důsledkem parlamentního ptaní je asi otázka labouristického poslance George Wiga, která vedla k pádu britského ministra obrany Johna Profuma. Chudák zapíral, že se dělí o svou milenku Christinu Keelerovou se sovětským vojenským atašé. Tudíž i v reálu dřív docházelo k zásadním zvratům v politice.
Mimochodem, půvabná je etymologie slova, ve svém latinském základu znamená interpelace doslova „skákání do řeči“. Doslova tohle ovšem u nás neznáme z parlamentu, kde poslanci oslovují jeden druhého „prostřednictvím pana či paní předsedajícího či předsedající“, nýbrž z televize v ustáleném rčení: „Neskákejte mi do řeči!!! Já vám do ní taky neskákal!!!“ Představuju si, jak v Událostech a komentářích sedí Cato starší a křičí na Scipia Africana: „Neinterpeluj mě!!! Já tě taky neinterpeloval!!!“
Současné sněmovny, včetně české, dnes umožňují interpelace jednak ústní, jednak písemné. Dostat se na řadu k té ústní je obtížnější, takže většina interpelací je písemných, a jak mi vyprávěl jeden mladší přítel působící ve sněmovním aparátu, proměnily se dnes už v jakýsi dialog umělých inteligencí.
Takže, řekněme poslanec Bukovský, se rozhodne písemně interpelovat premiéra Děduše stran příčin letošního sucha a chce vědět, co udělal, aby sucho nepřišlo taky k nim do okresu, jak to napraví, a čím zaručí, aby k tomu už nikdy nedošlo. Napíše téma do počítače své umělé inteligenci, a žádá ji, aby tomu dala grády. Ta mu něco zformuluje, Bukovský k tomu připíše pár obtížně žalovatelných urážek a vše pošle do systému.
|
Čelééém vzad? Ivan a Cecil Rhodes v éře kultury paměti
Tam to otevře Dědušův poradce a zkopíruje vše do projektu (to je taky otázka), který zadá zase své umělé inteligenci. Ta něco vyplivne, poradce přidá pár vlastních urážek a dá to podepsat Dědušovi. Děduš to přelétne, urážky připepří a poradce to pošle Bukovskému zpátky. Ten dá všechno na svůj Instagram a pak, když se dobře vyspí, požádá o ústní interpelaci, která se před nejspíš prázdným sněmovním sálem možná odehraje a mezi třetí čtvrtou hodinou ranní bude dokonce odvysílána na ČT24.
Neřekl bych, že interpelace v dnešní podobě mají smysl. Vlády už dávno nebourají. Jestli dnes něco vlády bourá, pak jsou to sociální sítě. A umělá inteligence jim v tom bude s okázalou nezúčastněností pomáhat.