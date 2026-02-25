Zaveďme českou námořní vlajku. Československo ji mívalo, ale jen válečnou

Ve světě je taková praxe běžná. Značná část zemí má kromě své standardní vlajky ještě jednu námořní variantu. Bývá na lodi největší a vyvěšuje se ze zádě. V angličtině se pro ni používá výraz ensign. V češtině jsem četl označení námořní vlajka. Čeští Wikipedisté zmiňují také slovo služební. Náš dnešní stát tento specializovaný druh standarty postrádá.
Kromě ensignu existuje ještě jeden základní typ vlajky. Anglicky se mu říká jack. Vyvěšuje se naopak na přídi. U nás nejprofláklejší bude určitě Union Jack.
Známe ho všichni jako symbol Spojeného království. V přístavu má být správně vytažený po uvázání prvního lana ke břehu. Za plavby se ovšem britské lodě hlásí ke své státní příslušnosti ensignem.
Zrovna Spojené království má dokonce tři varianty této vlajky. Pravý horní roh všech zabírá zmenšený Union Jack. Takto vloženému obdélníku v rámci větší vlajky se říká kanton. Zbytek ensignu může mít různé barvy.
Pod Jižním křížem
Většina britských lodí ukazuje na moři červenou variantu. Některé mohou plout pod modrou. Jachetní kluby k tomu potřebují speciální povolení. Obchodní lodě mohou modrou vlajku vyvěsit, pokud v jejich posádce slouží bývalý člen válečného námořnictva. Válečné lodě pak ukazují bílý ensign. Bílá verze se od modré a červené trochu liší.
Obsahuje červený svatojiřský kříž. Dělí ji na čtyři pole. Od základní trojice britských námořních vlajek je odvozeno ještě víc forem. Nesou navíc další dodatečné symboly.
Tyto vlajky často používají bývalé britské kolonie. Příklad je třeba vlajka Austrálie. Vznikla z modrého ensignu doplněného o sedmicípou hvězdu a zjednodušené znázornění souhvězdí Jižního kříže.
Různé země volí své ensigny a jacky odlišně. Například lodě Spojených států amerických používají na zádi vlajku s hvězdami a pruhy. Na přídi momentálně vyvěšují jen její hvězdnatou část.
V minulosti býval americký jack odlišný. Měl jen bílé pozadí s červenými pruhy. Diagonálně se přes ně plazil chřestýš. Doplňovalo ho heslo americké revoluce DONT TREAD ON ME. (“Nešlapej po mně.“ Psáno, jak je uvedeno.)
Lev vlevo nahoře
Spousta zemí si vystačí jen s jednou variantou vlajky. Pro jack i ensign používají tentýž vzor. Stejný přístup má i dnešní Česko. Československo však svou námořní vlajku mívalo. Mezi lety 1935 a 1955 měla podobu s modrým klínem. Doplňovala ho zmenšenina státního znaku v levém horním rohu. Komunisté pak přemístili lva do pěticípé hvězdy.
Obě popsané vlajky byly určené jen pro válečná plavidla. Zvláštní civilní a válečný ensign jsme mívali v dobách Rakouska-Uherska. Vlastní standartu měly i lodě Československé námořní plavby.
Když už mají vzniknout nové vlajky pro bývalé země Českého království, proč nepřidat i tu námořní? Připadá mi to jako dobrá příležitost. Samozřejmě si uvědomuji, že parlament má na starosti daleko důležitější věci.
Na druhou stranu se ale zabývá i daleko většími kravinami. Navíc se mi zdá prospěšné, pokud se poslanci a senátoři marní čas zbytečnostmi. Zkazí pak méně věcí, na nichž opravdu záleží.