Krůček kupředu. Válkova novela nás z lékové krize nevytáhne, měl by za ni ručit místem

Nový zákon dává do ruky nové pravomoci jak ministrovi, tak Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, a navíc zavazuje distributory. Novela bude platit od začátku roku, avšak plně funkční má být až od července 2024.

Ani ministr Válek se netají tím, že problém s nedostatkem léků nenapraví, ale může výrazně vylepšit distribuci. Měla by zabránit tomu, aby si některé lékárny přípravky syslily v situaci, kdy se jiným nedostávají. Dále bude volně vidět, a to nejen v rámci jednoho řetězce, kde je lék dostupný. Lékárny budou též omezeny, co se týče objednávaného množství přípravků.