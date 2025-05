Válek, šampion koaliční vlády, dostal od soudu přes prsty. A bude hůř

Kateřina Podrazilová byla odvolána v týž den, kdy měla prezentovat audit odhalující závažné nedostatky v hospodaření SÚKL. Ministr Válek ji však neumožnil ani audit prezentovat, okamžitě ji odvolal z funkce a následně jí státní tajemník ukončil služební poměr.

To už dnes neplatí a odvolaná ředitelka se hodlá též domáhat odškodnění. Navíc ministerstvo spravedlnosti, které se auditem hospodaření SÚKL zabývalo, jej shledalo natolik relevantním, že podalo trestní oznámení na neznámého pachatele. Informuje o tom však téměř výhradně veřejnoprávní rozhlas a ukazuje, jak nezastupitelná je funkce veřejnoprávních médií.

Dovede si někdo představit, jak by vypadalo „mediální pokrytí“ podobné kauzy za vlády Andreje Babiše? Ty titulky o tom, jak Babišovi lidé na někoho zaklekli, jak šikanovali úřednici, která odhalila nehospodárné a dost možná kriminální jednání, si asi dovedeme představit.

Ministr zdravotnictví odvolal z funkce ředitelky Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Kateřinu Podrazilovou, která ho vedla necelé tři měsíce. (29. listopadu 2023)

V případě vlády Petra Fialy je kritika „z neznámých důvodů“ utlumena a o případu se de facto ani nepíše. Hlídací psy demokracie opilo Válkovo ministerstvo rohlíkem v podobě tvrzení, že ředitelka byla odvolána pro způsob zadání forenzní prověrky a za problémy v komunikaci, které měly vést k personální destabilizaci ústavu.

Komu šlápla ředitelka na kuří oko?

Při výběru auditorské firmy ředitelka Podrazilová oslovila tři ze čtyř největších auditorských společností, soutěž prý nevypisovala proto, že chtěla výsledek rychle. Nicméně postup, který zvolila, je v souladu se zákonem.

Za zmínku určitě stojí, že z ministerstva požadovali „dílčí výstupy z šetření“ měsíc před dokončením auditu, což vyvolává podezření, že se někdo hodně bál výsledku. Nakonec podle tiskového odboru ministerstva prý ředitelka Podrazilová pochybila též v tom, že ministerstvu neposkytla nehotový audit. Zajímavé, že?

Časová osa působení nové ředitelky SÚKL je sama o sobě dostatečně výmluvná. Paní Podrazilová nebyla ředitelkou ani tři měsíce a audit si objednala krátce po nástupu do funkce, v den, kdy jej měla prezentovat, byla odvolána a ministerstvo odmítalo audit zveřejnit. Co myslíte, vyletěla ředitelka za špatnou komunikaci, nebo šlápla některému z papalášů na kuří oko? Chytrému napověz, co však říci panu Válkovi?

Ministr zdravotnictví je vlastně dítě štěstěny, pokazil, na co sáhl, proslul velkoústými sliby, které většinou nedodržel, a svým rozhodnutím způsobil škodu, kterou po něm nakonec nebude nikdo vymáhat. A navíc kryje nekalé jednání, možná dokonce i kriminální. Za normálních okolností by takto „výkonného“ manažera premiér odvolal.

Jen opravdový klikař získá za takto brilantní výkon přední místo na kandidátce Spolu, které mu zajistí, že bude přinejhorším příští čtyři roky hrát ve sněmovně počítačové tankové bitvy. Ovšem nabízí se ještě báječnější alternativa, že by byl v příští vládě a další čtyři roky vedl resort zdravotnictví. Také budete kvůli panu Válkovi volit Spolu?